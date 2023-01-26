烏軍：俄上午尖峰時間空襲 防空部隊擊落來襲飛彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯今天在上班尖峰時間對烏克蘭發動新一波空襲，烏國官員通知民眾前往避難所掩護。烏國說，俄國飛彈已遭防空部隊擊落。烏軍還說，俄軍前一夜出動24架無人機已全數遭擊落。

路透社記者表示，距烏克蘭首都基輔30公里處，聽到飛彈在頭頂上低空掠過的聲音。

尼古拉耶夫（Mykolaiv）州長吉姆（Vitaliy Kim）在社交平台Telegram發文表示，該州上空看到了兩枚飛彈來襲。

「飛彈進入烏克蘭領土，至少兩枚穿越尼古拉耶夫州西北。」

就在烏克蘭民眾出門上班時，全國各地空襲警報大作。在首都基輔，民眾進入地鐵站避難，有些人坐在墊子上或小型塑膠椅上。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「第一批來襲的俄羅斯飛彈已被擊落。」

俄羅斯自去年10月以來，鎖定烏克蘭重要基礎設施，發射飛彈和出動無人機攻擊，造成冬季期間烏國全國停電和其他供應中斷。

烏克蘭民營能源公司DTEK表示，基於飛彈攻擊的危險性，該公司已在首都基輔、周遭地區，以及敖德薩（Odesa）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）兩州執行緊急斷電。

烏軍表示，烏克蘭防空部隊前一夜擊落了來襲的所有俄軍24架無人機，其中15架在基輔周遭被擊落，目前未有損害傳出。

烏軍指出，俄軍自烏國南部亞速海地區出動24架伊朗製攻擊型無人機，已全數遭擊落。

烏國空軍發表聲明中說：「這批攻擊型無人機是從亞速海（Sea of Azov）東海岸出動。」

「根據初步情資，敵方出動24架「見證者」（Shahed）無人機，全數已被擊落。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120126