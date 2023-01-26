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俄羅斯入侵烏克蘭
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援烏抗俄 德國：豹2戰車將於3月底抵烏克蘭

2023/1/26 19:46（1/26 20:13 更新）
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圖為德國總理蕭茲（前）去年10月拜訪德國聯邦國防軍時，在豹2戰車（後）前發表演說。（路透社）
圖為德國總理蕭茲（前）去年10月拜訪德國聯邦國防軍時，在豹2戰車（後）前發表演說。（路透社）
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（中央社德國默肯26日綜合外電報導）德國同意運送豹2式（Leopard 2）戰車給烏克蘭對抗俄羅斯侵略，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天表示，支援的戰車將於「3月底、4月初」抵達烏克蘭。

法新社報導，佩斯托瑞斯補充說，將於未來幾天開始訓練烏克蘭部隊操作貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles），「訓練烏克蘭士兵操作豹2戰車將稍晚一些」。

經過基輔當局和諸多歐洲盟邦數星期施壓，德國昨天終於點頭運送威力強大的德製豹2戰車給烏克蘭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對德國國會表示，德國將從德國聯邦國防軍（Bundeswehr）庫存，支援烏克蘭14輛德製豹2 A6戰車。

這項決定也為其他幾個擁有豹2戰車的歐洲國家援烏開綠燈。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120126

#德國
#烏克蘭
#豹2戰車
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