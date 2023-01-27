中國寧德時代落腳德國 衝刺電動車電池產能

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（中央社德國阿恩斯塔特26日綜合外電報導）中國電池製造業巨擘「寧德時代」（CATL）在德國中部小鎮阿恩斯塔特（Arnstadt）附近落腳，儘管德國與中國未來關係存在不確定性，寧德時代仍努力擴大電池生產。

路透社報導，這座阿恩斯塔特電池廠去年12月向客戶交付第一批樣品電池，並計劃今年會有6條生產線運行。

一旦全力生產，這座產能14 GWh（百萬瓩時）的工廠每年可製造3000萬個電池，足以為約35萬輛使用40 kwh（千瓦時）電池的電動車供電。寧德時代新能源科技股份有限公司預計在今年6月獲得批准，將產能提高至24 GWh。

目前使用的材料大多從中國進口，部分原因是寧德時代與中國供應商有長期合作關係。但寧德時代歐洲區總裁曾特葛拉夫（Matthias Zentgraf）受訪時表示，部分中國供應商已經在阿恩斯塔特工廠附近開店。

曾特葛拉夫說，從長遠來看，寧德時代希望將供應鏈進一步在地化，並將於今年稍晚在距離阿恩斯塔特約半小時車程的威瑪（Weimar）舉行供應商會議，以開始建立關係。

寧德時代在匈牙利規劃的工廠產能為100 GWh，一旦產能滿載，寧德時代將成為歐洲最大的電池製造商。曾特葛拉夫說，預計今年下半年開始動工，目標是在2至3年內投產。

他說：「我們才剛剛開始。長期來看，當產量成長時，我們將重新評估我們的供應關係。」

數據顯示，2030年之前，歐洲約44%已規劃的電池產能來自亞洲公司，寧德時代位居榜首，這引發政界擔心歐洲在關鍵技術上過度依賴外國生產商。

這種擔憂在德國尤為普遍，德國政府正在制定針對中國的策略，旨在減少對目前最大貿易夥伴中國的經濟依賴。

曾特葛拉夫談到正在制定的策略時說：「我不認為這是好事。」這與汽車業其他人的看法相呼應，他們擔心這項策略的基調會導致與中國關係緊張。

他說：「從個人角度來看，這沒有幫助…儘管不知道政治環境會如何演變，我會試著繼續做我日常的工作，盡可能減少（這項策略）對我們的影響。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1120127