歐盟區2022電動車銷售創紀錄 占新車銷量12.1%

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）今天公布的數據顯示，2022年電動車在歐洲聯盟各國的銷售量占比已刷新紀錄，目前歐盟地區正設法淘汰礦物燃料車輛。

法新社報導，歐洲汽車製造商協會（ACEA）指出，純電動車2022年已占新車銷售量12.1%。相較下，2021年占9.1%，2019年占1.9%。

歐盟已達成協議，自2035年起，禁售汽油和柴油新車，以配合27個會員國在2050年結束前建立碳中和經濟的努力。

電動車銷售量去年增加28%，共計逾110萬輛。這些銷售數據的增加，明顯來自德國市場的帶動，當地去年底的銷量上升。

產油大國挪威去年創下每5輛售出新車就有4輛是電動車的紀錄，該國力求最晚在2025年終止銷售礦物燃料新車，比歐盟的銷售禁令提前10年。

義大利是歐盟2022年唯一電動車銷量下滑的市場，減少了26.9%。

2022年也是混合動力車銷售堅挺的一年，市占率達到22.6%。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1120201