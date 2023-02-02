印度富豪阿達尼旗下公司取消增資股 股價再狂瀉

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（中央社孟買2日綜合外電報導）印度富豪阿達尼旗下公司宣布取消規模數十億美元的現金增資案後，股價聞訊再度重挫，阿達尼今天堅稱，儘管旗下公司的股價重挫，集團的基本面仍「強勁」。

法新社報導，在美國作空機構興登堡研究（Hindenburg Research）上週發布調查報告，指控阿達尼集團「過去數十年裡肆無忌憚地進行股價操縱和會計詐欺」，引發集團公司股價重挫後，阿達尼的商業帝國失血超過1000億美元（約新台幣2兆9674億元）。

阿達尼企業（Adani Enterprises）原本希望藉由發行規模25億美元的增資股，降低公司負債水準，並且擴大股東基礎。

根據彭博報導，阿達尼企業在股價暴跌之際，發行增資股，小型投資人紛紛走避，但總部設在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的國際控股公司（International Holding Company），以及印度大亨金德爾（Sajjan Jindal）和米塔（Sunil Mittal）等大型投資人都支持認購。

即使現金增資順利完成，阿達尼企業股價昨天在孟買股市持續暴跌28.5%。

而引發這波暴跌走勢的原因是彭博披露，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）已停止接受阿達尼債券為私人銀行客戶融資擔保品後，阿達尼股價聞訊暴跌。

阿達尼企業股價應聲重挫10%，迫使阿達尼企業和集團其他數家公司股票暫停交易。

阿達尼企業董事會深夜發布新聞稿表示，該公司考量認購者的利益，決定取消現金增資案，認購金額將全數退還。

阿達尼集團表示，繼續進行增資股計畫將是「道德上不正確」。

阿達尼（Gautam Adani）今天發表影音聲明堅稱：「我們公司的基本面非常強勁，我們的資產負債表穩健，資產穩固。」

集團股票崩跌，阿達尼個人身家也跌出富比世（Forbes）全球前十大富豪榜外，其亞洲首富頭銜也由印度信實工業公司（Reliance Industries Ltd）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）取代。

在興登堡研究上週指控阿達尼集團會計詐欺，導致其股價暴跌以前，阿達尼在全球富豪榜中排名第3。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120202