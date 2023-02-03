澤倫斯基籲加強制裁俄羅斯 蒲亭用戰勝納粹鼓舞士氣

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（中央社基輔/伏爾加格勒2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促到訪首都基輔的歐洲官員，對俄羅斯祭出更多制裁；俄羅斯總統蒲亭則以二戰時期蘇聯戰勝納粹的知名事蹟來激勵自家人。

路透社報導，俄羅斯將近1年前開始入侵烏克蘭後，西方祭出大規模懲罰措施。這場戰爭已重創多座城市、造成生靈塗炭、迫使數以百萬計的民眾逃離家園，並撼動全球經濟。

俄軍最近又發射一枚飛彈摧毀克拉莫托斯克（Kramatorsk）的公寓，警方表示至少3人喪生，還有多人困在瓦礫堆下。

莫斯科當局宣稱擊中該區域的美製火箭發射器。此區位於目前俄烏交戰重點、烏克蘭東部巴赫姆特市（Bakhmut）西北方約55公里，俄軍近幾週在巴赫姆特市周邊多有斬獲。

蒲亭（Vladimir Putin）今天在俄羅斯的伏爾加格勒（Volgograd）預言在烏克蘭會有新的勝利。伏爾加格勒舊名史達林格勒（Stalingrad），蘇聯軍隊80年前在這裡擊敗納粹。

蒲亭痛批德國協助軍援基輔，還宣稱他準備動用俄國全部的武器儲備，而俄國軍火庫中包含核子武器。

蒲亭在演說時表示，「不幸的是，我們看到用現代形式表現的納粹主義意識形態，再一次直接威脅我國安全」。他還說，俄國再度受到德國的豹式戰車（Leopard）威脅。

蒲亭宣稱他對烏克蘭的「特殊軍事行動」是要讓鄰國「解除武裝」，以及保衛俄羅斯抵禦挑釁的西方。烏克蘭與西方國家都說這是一場俄國為了擴張領土的非法戰爭。

另一方面，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在搭乘火車抵達基輔，以討論烏克蘭渴望加入歐盟一事後，承諾提供烏國更多財務、軍事和政治援助。

范德賴恩也宣布將在荷蘭海牙（The Hague）設立一個國際中心來處理在烏克蘭的侵略罪行。

她在跟澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的聯合記者會上說：「這是一場民主對抗專制政權的戰鬥。我們必須進一步加強施壓。」

澤倫斯基則呼籲對俄羅斯祭出更多制裁，並稱制裁速度已「些微放慢」，且俄國正在適應中。他說：「這項任務完成速度愈快且愈好，我們就更加接近擊退俄羅斯聯邦的侵略。」

俄國決心在烏克蘭收到西方承諾提供的最新主力戰車和裝甲車前取得進展，宣布在巴赫姆特的北方和南方推進。

烏克蘭及其西方盟友則說，莫斯科在巴赫姆特周邊損失慘重，投入一批又一批裝備不良的軍隊，包括數千名從監獄召募來的人。（譯者：楊昭彥）1120203