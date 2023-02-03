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印度大亨澄清致富與總理莫迪無關 集團股價續跌

2023/2/3 18:04
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（中央社孟買3日綜合外電報導）陷入困境的印度富豪阿達尼（Gautam Adani）今天對外表示，他成為亞洲首富與印度總理莫迪無關，儘管出面澄清，阿達尼企業股價今天繼續探底，使他跌落亞洲首富寶座。

法新社報導，自從美國作空機構興登堡研究（Hindenburg Research）上週發布一份爆炸性報告以來，阿達尼旗下各家上市公司總市值已經暴跌超過1000億美元（約新台幣2兆9674億元）。

興登堡研究指控阿達尼作假帳、人為操控股價，指稱阿達尼的集團「無恥操縱股票與會計欺詐」，是「企業史上最大的騙局」。

批評人士說，阿達尼與印度總理莫迪（Narendra Modi）同樣出身古茶拉底省（Gujarat），兩人關係匪淺，阿達尼因此獲得不少做生意的機會，也避開監督。

阿達尼今天告訴今日印度電視台（India Today）說：「這些指控毫無根據。」並說與總理同鄉，讓他成為「容易受攻擊的目標」。

他堅稱：「事實上，我事業成功不是因為任何一位領導人。」

阿達尼發表上述言論之際，他旗下的旗艦事業阿達尼企業（Adani Enterprises）股票在孟買證券交易所多次停牌，一路下挫25%。

曾在富比世（Forbes）全球富豪榜中排名第3的阿達尼，在財富暴跌數百億美元後，已被甩出20名之外。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120203

#阿達尼
#印度
#莫迪
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