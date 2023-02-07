歐盟首份外國操弄資訊報告：中俄聯手威脅大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾7日專電）歐盟對外事務部今天發表首份「外國資訊操弄干擾威脅」報告，指出中、俄兩個威脅主體的合作令人憂心。曾訪台的歐洲議會議員格魯克斯曼在同一主題論壇中分享台灣透過跨界合作靈活因應的作法。

歐盟對外事務部（European External Action Service，EEAS）負責人、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在該部今天舉辦的外國資訊操弄干擾（foreign information manipulation interference，FIMI）論壇致詞說：「如果資訊有毒，民主無法運作。」

除了俄國長期對歐洲操弄資訊、試圖影響輿論，波瑞爾表示，歐盟自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行後，開始關注「敘事之戰」（the battle of narratives），也就是中國對外操作資訊的現象。

EEAS自2015年以來共收集到超過1萬5000件外來勢力對歐洲資訊操弄案例。今天發布針對去年10月至12月的100個案例分析報告，其中俄國83案，以俄語占最多；中國12案，其中7成為英語；還有5個案例是中俄協作。

波瑞爾說：「（資訊操弄）威脅主體如俄國和中國之間的合作，是這份報告令人憂心的主要發現。」

根據這份報告，用意在「誤導議題方向」的資訊操弄在中國對歐案例占56%、俄國占42%；意圖「歪曲事實」的在俄國案例占35%、中國占18%。

這些假資訊攻擊對象最多是烏克蘭，其次為歐盟機構，波瑞爾本人和美國也是被針對者。報告指出，中國特別意圖分化西方，將美國描繪為歐洲不安的來源。

至於中俄合作操弄歐洲輿論，報告指出，中國官方控制媒體和中共官員社群媒體均協助放大有利於俄國政府的陰謀論，例如散布美軍在烏克蘭設生物實驗室的假新聞。

在EEAS的論壇中，歐洲議會（European Parliament）「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）等多位與會者都直言，歐盟面對假新聞「還沒準備好」、「太脆弱」，當務之急是建立民眾對資訊戰、混合戰的狀況認知，以及因應問題的迫切感。

曾在2021年11月率領歐洲議會第一個正式代表團訪台的格魯克斯曼，特別分享他訪台時與現任數位發展部長唐鳳交談的心得。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

格魯克斯曼說：「台灣在中共常態的（資訊）攻擊下建立了民主，他們用靈活敏捷的方式因應。」包括集結媒體、公民、智庫、非政府組織，建立快速且全面的假新聞反應機制，值得歐盟參考。

波瑞爾今天並宣布，歐盟執委會將建立因應外國資訊操弄的「資訊分享及解析中心」（Information Sharing and Analysis Centre），以集中彙整、分析案例，分享知識及經驗。（編輯：馮昭）1120207