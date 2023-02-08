日本惡搞影片不斷 鐵道公司及吉野家等也受害

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本近期不斷傳出有餐飲店遭顧客惡搞食材、調味料或餐具案例，甚至造成知名連鎖迴轉壽司業者股價一度重挫。這兩天又有日媒報導，連鐵道公司、牛丼連鎖店吉野家也受害。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本社群網站上又出現「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）影像，可以看到一名男子在愛媛縣大洲市一處JR車站附近大樓上，把用在施工現場等處的塑膠桿當標槍射向鐵軌區，甚至還在影像中打上「標槍錦標賽」的標籤。

JR四國公司負責人員說，如果該行為造成列車安全行駛發生障礙的話，行為人可能須負起刑事或民事責任；這是非常危險的行為，他們將堅決地進行因應，正在檢討是否向警方報案。

而在餐飲業方面，繼連鎖迴轉壽司、咖哩店等後，吉野家也遭顧客惡搞。在一則網路流傳影片中，可以看到男子拿起吉野家桌上提供的公用紅薑盒，「以盒就口」用筷子猛吃的樣子。

40多歲家庭主婦看到影片後直呼「噁心」，還說自己的孩子若做出這種事，「我一定會痛毆一頓」。

吉野家業者已掌握事發分店，一度關閉該分店將紅薑全部換新及消毒調味料罐，預計將報警處理。

共同社報導，吉野家業者2月7日表示，擬向警方報案，嚴肅因應。

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另外，日媒J-CAST NEWS報導，在包括東京在內的首都圈展店的連鎖迴轉壽司店「壽司銚子丸」，營業者6日表示，4日在橫濱都筑店內提供的公用薑片盒中，發現加熱式菸品的菸頭，他們已向警方諮詢持續進行調查。

業者對該分店也出現惡質惡作劇的情況致歉，並提出因應對策，原本放在桌上的調味料及餐具等，改為由服務員帶位時提供，並在顧客用完餐後回收。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120208