戰爭將滿一年 烏克蘭料俄軍將在烏東發動猛攻

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭東部是俄烏戰爭中戰況最為激烈的地區，當地官員預料俄羅斯部隊正準備發動新一波攻勢；烏克蘭總統澤倫斯基說，多位歐洲領袖已準備好提供他所要求的飛機。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭即將於2月24日屆滿一週年，基輔當局預期，莫斯科在連月伺機而動之後，將發起一場猛攻，好在一週年之際取得能夠大肆宣揚的成就。

烏克蘭電視台今天詢問烏東頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）是否認為俄羅斯已展開攻勢，他說：「是的，當然。」

基里蘭科表示，巴赫姆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）和布格列達爾（Vuhledar）等烏東城鎮周遭都出現這場戰爭最血腥的激戰，「敵人的力量和手段每天都在升級。他們試圖奪取這些地區和關鍵城市，以取得新的成就」。

盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）今天向烏克蘭電台Radio NV表示，過去一週到10天，砲擊頻率有所增加，每天的攻擊次數也更頻繁，「實際上，這是俄方全面進攻計畫的一部分」。

另一方面，正在歐洲訪問的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預定明天返回基輔，他在布魯塞爾說，多位歐洲聯盟（EU）領袖在今天的峰會上告訴他，他們準備好要提供包括戰機在內的飛機給烏克蘭。如果此事獲得證實，會是西方國家迄今在支持烏克蘭一事上出現的最大轉變。

澤倫斯基並未就歐洲領袖在峰會上做出的承諾提供進一步細節，目前也沒有任何歐洲國家證實。但有跡象表明，各國正逐步解除在軍援基輔方面的主要禁忌之一。

目前為止，提供軍備給烏克蘭的西方國家都拒絕運送戰機或能深入打擊俄羅斯腹地的長程武器給烏克蘭。

澤倫斯基在記者會上表示：「歐洲將與我們同在，直到我們戰勝為止。我從多位歐洲領袖那裡聽到關於準備給予我們必要武器和支援的消息，包括飛機。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，如果英國或其他西方國家供應戰機給基輔，受苦的會是烏克蘭人民；他還說，西方直接及間接介入這場戰爭之間的界線正在消失。

培斯科夫說，這類舉動「會導致緊張局勢升級，拉長衝突，使得這場衝突加諸在烏克蘭身上的痛苦愈來愈多」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120210