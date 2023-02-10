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俄軍猛轟烏東兩大城市 烏國官員憂戰事開始升級

2023/2/10 16:08
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（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯部隊今天一早攻擊烏克蘭第2大城哈爾科夫的重要基礎設施，並多次襲擊札波羅熱的能源基礎設施；俄軍正猛攻烏克蘭南部和東部，烏國大部分地區都響起空襲警報。

綜合美聯社和英國「衛報」（The Guardian）報導，札波羅熱（Zaporizhzhia）代理市長科提耶夫（Anatoliy Kurtiev）說，當地1小時內至少遭遇17次飛彈來襲，是自去年2月24日俄烏戰爭開打以來最密集的一波攻擊。

哈爾科夫（Kharkiv）當局還在整理關於受害者的消息、確認受損程度，市長切列霍夫（Ihor Terekhov）說，供暖系統及水電供應可能中斷。

軍事分析師說，在各界認為俄羅斯正準備發動新一波攻勢之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）希望歐洲縮減軍援烏克蘭的規模。

俄烏兩軍交戰昨天開始趨於激烈。烏軍情報機關表示，俄軍已在頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）展開進攻。這兩個地區都已有部分遭俄方占領，俄軍目的是徹底控制頓巴斯（Donbas）整個工業地帶。

頓巴斯地區的分離主義分子在俄國撐腰下，自2014年以來就一直與烏克蘭軍隊交戰。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1120210

#俄軍
#俄羅斯
#科提耶夫
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