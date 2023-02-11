瓦格納創辦人罕見受訪 喊話要俄軍奪下巴赫姆特

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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津罕見受訪表示，俄國軍隊必須奪下烏克蘭東部戰略城市巴赫姆特（Bakhmut）才能繼續行動，但他們面臨烏克蘭部隊的強烈抵禦。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）接受俄國軍事記者訪問的內容在今天公開，他受訪說道，俄國必須對這場已經耗時近一年的軍事行動設下明確目標：牢牢鞏固獲取的烏克蘭東部領土，或是向前推進奪取更多領土。

俄國2014年併吞烏克蘭克里米亞半島，並在烏國東部扶植「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）和「盧甘斯克人民共和國」（Lugansk People's Republic），最終於去年2月24日出兵侵略烏克蘭。

隨著戰事持續進行，身為企業家與餐飲大亨的普里格津愈來愈引發關注。他曾批評俄國軍方領導階層及特定官員。

瓦格納集團（Wagner Group）部隊在戰場上扮演要角，尤其是上個月攻占巴赫姆特市郊的鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）。俄軍與烏軍在蘇勒答爾鎮交戰長達數個月。

普里格津指出，「我們需要拿下巴赫姆特，好讓我方軍隊順利作戰。那裡為什麼叫做絞肉機？因為烏克蘭軍隊派出越來越多的部隊過去」。

「要說我們已經靠近或許還太早。有很多路可以出來，卻很少路可以進去。烏克蘭軍隊訓練有素…而且就像任何大城市一樣，根本不可能從正面突破占領。」

他還說，「我們必須悄悄拿下阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk），然後才能大聲且明確地說，我們奪下它了」。巴赫姆特在俄國被稱為阿爾喬莫夫斯克。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1120211