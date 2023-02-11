強震後樓房倒塌 土耳其逮捕12人

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（中央社伊斯坦堡11日綜合外電報導）土耳其東南部加濟安泰普省（Gaziantep）及尚勒烏爾法省（Sanliurfa）的建築物在近日地震來襲時倒塌，當地媒體今天報導，警方因此拘留了12人。

法新社引述多安通訊社（DHA）報導說，遭拘留者包括承包商在內。在規模7.8地震侵襲這個地區後，至少有6000棟建築物倒塌，土耳其及敘利亞已超過2萬5000人喪命。

報導中說，由於土國地震災區10個東南省份中的迪亞巴克爾省（Diyarbakir）公共檢察官今天已針對29人發出逮捕令，未來可望有更多人遭到拘留。

報導中說，今天遭拘留者之一是加濟安泰普省一棟建築物的承包建商；警方是在伊斯坦堡捕獲他。

檢方已在災區各省份展開了一波偵查行動，包括卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras），省內帕扎爾吉克區（Pazarcik）正位於此次震央區。

土耳其司法部已責令上述10個省份檢察官，成立特別的「地震罪行偵查辦公室」。

土國警方昨天已將哈泰省（Hatay）一棟高聳豪華公寓樓的承包商逮捕，這棟公寓在地震來襲時倒塌。據說此人企圖逃亡出境後，警方在伊斯坦堡機場將他逮捕。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120211