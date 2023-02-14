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北約秘書長：俄軍展開新一波攻勢 巴赫姆特告急

2023/2/14 13:52
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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄烏戰爭即將屆滿1年之際，北大西洋公約組織（NATO）秘書長今天證實地方官員說法指出，俄羅斯再度發動大規模攻勢，烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）遭到俄軍猛攻。

路透社報導，烏克蘭軍方官員表示，已堅守數月的烏軍準備迎接新的地面攻擊。一名副營長說，巴赫姆特各地都已加強防禦，只有軍職人員得以進入，平民若想離開，恐遭砲火攻擊。

巴赫姆特是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的首要目標，若能奪下，不僅能讓俄國在頓內茨克（Donetsk）地區擁有新立足點，更是俄軍數月來連連挫敗後的罕見捷報。

俄軍目前部分占領烏克蘭工業中心頓巴斯（Donbas），並希望完全掌控此地。頓巴斯由頓內茨克和盧甘斯克（Luhansk）組成。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在布魯塞爾表示：「…事實就是我們已經看到（俄軍攻勢）開始，因為我們看到，俄羅斯現在在做的，蒲亭現在在做的，就是增派成千上萬部隊，及接受非常高的傷亡率」。

俄羅斯由瓦格納集團（Wagner Group）傭兵打頭陣攻打巴赫姆特，這些傭兵逐步進逼蠶食鯨吞，新一輪轟炸將使局勢更形嚴峻。

烏克蘭自由營（Svoboda Battalion）副營長納札倫柯（Volodymyr Nazarenko）說：「這座城市、城市郊區、整個周邊，基本上整個巴赫姆特方面和康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），都遭到瘋狂、混亂的砲擊。」

納札倫柯說，市中心目前雖無戰事，但守軍已經做好迎接任何攻擊的準備。

俄羅斯國防部表示，俄軍已沿前線推進數公里，但並未具體說明位置。

烏軍表示，俄羅斯砲擊整個前線，巴赫姆特附近有16個聚落遭到砲擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120214

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