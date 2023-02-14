與福特合作建廠 寧德時代曲線進入美國市場

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（中央社台北14日電）美中關係緊張之際，福特汽車今天宣布與中國電池巨頭寧德時代合作在美國建造一座電動汽車電池廠。工廠由福特全資，寧德時代提供技術維運。中國媒體形容，寧德時代「曲線」進入美國市場。

紐約時報中文網報導，福特汽車今天表示計劃在密西根州投資35億美元建造一座電動汽車電池廠。近幾個月來，多家公司宣布建造新電池和電動汽車工廠，這家工廠將是其中最新的一家。福特預計該廠將僱傭約2500名員工，並於2026年投產。

福特表示，它將擁有該工廠的全部股份，並利用寧德時代的技術和服務生產電池。寧德時代是全球最大的電動汽車電池生產商，在歐洲和亞洲有13家自己的工廠，但在美國沒有工廠。

報導指出，就在25年前，中國官員還曾熱切要求美國汽車製造商將他們的投資和專業技術帶到中國。如今，角色發生互換，為了在迅速變化的全球汽車環境中生存，美國最著名的工業巨頭之一開始向中國尋求技術。

「這將幫助我們更快生產更多電動汽車，」福特執行董事長小威廉．克萊．福特（William Clay Ford, Jr.）週一表示。他還說，寧德時代將「幫助我們加快速度，以便我們自己製造電池」。

陸媒界面新聞報導，寧德時代表示，已接受福特汽車的合作邀約，將為其在密西根州的電池工廠提供籌建和運營服務，並就電池專利技術進行許可。

寧德時代稱，雙方合作為市場提供最具有競爭力的產品，這種模式是寧德時代與福特的「強強互補」。寧德時代去年裝車量191.6GWh，全球市占率達37%。

路透社先前報導，寧德時代與福特汽車所採取的合作形式，可以保證前者獲得穩定的收益，同時避免大規模投資和冒重大風險。

分析指出，這將使得新電池工廠能夠不需要寧德時代的直接財務投資，充分利用到美國政府的「降低通膨法案」（IRA）的稅收優惠。

2022年8月，美國「降低通膨法案」正式簽署，該法案對美國本土電動車的稅收抵免提出了更嚴格的限制性條件。根據法案新規，美國政府將向購買新電動以及二手電動車的消費者，分別提供7500美元以及4000美元的稅收抵免。但從2024年開始，如果電池中的材料和關鍵礦物是由「受關注的外國實體」提取、加工或回收的，則會取消稅收抵免資格。

儘管此前傳出要進軍美國建廠又告取消，寧德時代董事長曾毓群曾在去年年初的投資者大會上表示：「美國市場，寧德時代是一定要進去的。」

截由與福特合作建廠，陸媒第一財經今天形容，寧德時代「曲線」進入美國市場。

2022年7月21日，寧德時代與福特汽車宣布簽訂合作諒解備忘錄，雙方建立全球戰略合作關係。雙方將發揮各自優勢，在全球範圍內攜手探索新的商業機會。除了向福特提供基於CTP技術的磷酸鐵鋰電池外，寧德時代還將與福特在其他電池技術方面積極開展合作。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120214