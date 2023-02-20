風災災損料逾2400億 紐西蘭宣布緊急救災計畫[影]

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紐西蘭救援人員15日在霍克灣疏散民眾。（圖取自facebook.com/NZDefenceForce）

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（中央社威靈頓20日綜合外電報導）紐西蘭當局今天警告，奪走至少11條人命的熱帶氣旋嘉布瑞爾最終災損可能突破80億美元（約新台幣2430億元），政府宣布緊急提撥經費，以利災後重建。

路透社報導，嘉布瑞爾（Gabrielle）熱帶氣旋12日襲擊北島最北端，此後席捲東岸地區，造成大規模破壞。總理希金斯（Chris Hipkins）形容，這是紐西蘭本世紀面臨的最嚴重天然災害。

希金斯在宣布3億紐幣（約新台幣57億元）緊急救災計畫的記者會上表示：「重新連結社會並革新國家基礎設施需要巨大投資，我們需要作出艱難的決定。」

財政部長羅伯森（Grant Robertson）稍早指出，政府需花費的總成本可能與2011年基督城（Christchurch）強震後的重建費用135億紐幣（約新台幣2560億元）相當。除擔任財長，羅伯森也被任命為災後重建部長。

緊急救災計畫除將提供2億5000萬元紐幣，用於修復災區幹道，另外也會為企業和初級生產商預留5000萬紐幣的應急基金。預計未來政府將提供更多救濟和重建資金。

希金斯還宣布，上周開始的國家緊急狀態將延長7天，以協助重建與救援工作。這是該國歷史上第3次宣告緊急狀態。

警方已確認的風災累計喪生人數為11人，其中多數集中在北島豪克灣（Hawke's Bay），惟目前仍有約2200人下落不明。

紐國已部署60顆星鏈（Starlink）衛星，另外還預計追加30顆，以填補電信網路缺口，因如今北島仍約有1萬5000人無電可用。（譯者：施施/核稿：林治平）1120220