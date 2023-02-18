紐西蘭熱帶氣旋罹難人數增至9名 清理作業持續[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

紐西蘭空軍18日派遣人員運送食物等物資至納皮爾圖提拉村。（圖取自twitter.com/NZDefenceForce）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨18日綜合外電報導）紐西蘭熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）造成的喪生人數今天增加到9名，目前清理作業在受到侵襲的北島繼續進行，有關當局則努力搜尋失蹤者。

路透社報導，嘉布瑞爾12日侵襲紐西蘭北島最北端，然後沿著東海岸南下，造成嚴重破壞。

警方今天表示，他們正調查重災區豪克灣（Hawke's Bay）地區有一人恐死於風災的事件，這使嘉布瑞爾造成的死亡人數增加到9名。

將賑災物品送往災區也是當務之急，海軍表示，一艘載有26公噸補給品的船艦正駛往豪克灣納皮爾（Napier）。

空軍表示，裝載食品和飲水的直升機正飛向圖提拉村（Tutira），這座村莊位於納皮爾北方大約105公里處。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）說，救災行動「仍在進行中，北島各地都有人全天候進行（救災）工作」。

希金斯稱，嘉布瑞爾是紐西蘭世紀最大天災，並警告，隨著救災人員與數百個對外交通中斷的社區接觸，死亡人數還可能增加。

紐西蘭當局今天表示，在警方截至昨晚的登記中，已有近5000人自嘉布瑞爾侵襲以來便與親友失聯，另有885人登記為安全。在失蹤人口中，有少數令人嚴重關切，大約10人。

當局指出，紐西蘭全國約有6萬2000戶人家無電可用，其中將近4萬戶住在豪克灣，當地人口約17萬。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，目前將近有2000人還留在豪克灣疏散中心，同時當地可能有多達1000人令救災單位鞭長莫及。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120218