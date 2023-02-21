蒲亭發出核戰警告 宣告莫斯科可能恢復核武測試

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天針對烏克蘭問題向西方發出核戰警告，暫停參與和美國間一項雙邊核武管控條約，宣布新的戰略系統已投入戰鬥任務，並且警告莫斯科可能恢復核武測試。

去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發與西方之間自1962年古巴飛彈危機以來最大規模的對抗。俄烏衝突即將屆滿一年之際，路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄羅斯將會達成這場戰爭的目標，同時指控西方試圖摧毀俄羅斯。

蒲亭警告，美國正在煽動要讓這場戰爭成為全球性衝突，他宣告俄羅斯將暫時中止參與莫斯科和華府於2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START），這是僅存唯一能限制俄、美軍備競賽的重大軍備管控條約。

此一條約限制兩大核武強權能夠部署的戰略核彈頭數量，將於2026年正式到期。

蒲亭告訴俄羅斯政治和軍事菁英：「我今天被迫宣布，俄羅斯中止參與新戰略武器裁減條約。」

蒲亭在沒有提供證據的情況下表示，華府部分人士正在考慮恢復核試爆，因此若有必要，俄羅斯國防部和核能公司應該準備好進行核武測試。

他說，「當然，我們不會率先這樣做，但如果美國進行核試，我們也會跟進。任何人都不應抱持危險幻想，認為全球戰略均勢可以遭到破壞。」

蒲亭指出：「一週前，我簽署了一項法令，將新的陸基戰略系統投入戰鬥任務。他們是否打算也要來多管閒事…？他們認為所有事情都這麼簡單？難道我們就這樣讓他們插手？」

至於是何種陸基系統已經被投入作戰任務，目前不得而知。

俄、美仍然擁有冷戰留下來的巨大核武庫，迄今仍是最大的核武強權，兩國合計擁有全球9成核彈頭。

新戰略武器裁減條約限制美俄雙方在洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和重型轟炸機上部署的核彈頭總數不得超過1550枚。2018年，雙方都已符合「主要上限」。

蒲亭站在巨大的俄羅斯聯邦雙頭鷹國徽下方發表長達1小時45分鐘的國情咨文，左、右兩邊各排列了4面俄羅斯國旗。他矢言已經進行一年的烏克蘭戰爭將會繼續下去。

俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）、財政部長希魯阿諾夫（Andrei Siluanov）、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）和高級軍官都在現場。

蒲亭用「特別行動」來指稱他發動的侵烏行徑，重申俄羅斯正面臨「納粹」威脅，以及來自基輔政權的威脅和恨意，他並聲稱烏克蘭等著俄國來幫助他們。

他宣稱，俄國之前試圖透過和平方式來解決烏國東部頓巴斯地區（Donbas）的衝突，結果西方對和平的承諾卻是「詐騙」和「殘忍謊言」。他還宣稱，基輔當局試圖收集生物武器和核武。

蒲亭主張，烏克蘭2014年推翻親俄政府的革命「引發恐俄症、極端民族主義」，這場革命背後有西方資助。

他宣稱「烏克蘭與頓巴斯已成為謊言的象徵」，指控西方退出「重要協議」、發表「虛偽聲明」、擴張北大西洋公約組組（NATO），並重申「這場戰爭應該怪他們」。

蒲亭矢言「有系統地」推動在烏克蘭的攻勢，「我們會一步一步、謹慎並有系統地完成眼前的目標」。（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1120221