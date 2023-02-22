蒲亭演講稱未對烏克蘭人民開戰 俄火箭轟烏南6死

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（中央社烏克蘭赫松21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭正在發表紀念烏克蘭戰爭一週年的演說之際，烏克蘭官員說，至少一枚俄羅斯火箭彈擊中烏克蘭南部城市赫松一條繁忙街道，造成6人喪生。

烏克蘭軍方和赫松市說，另有12人在這次攻擊中受傷。不久後，路透社記者在現場報導，在一個受損公車站旁的人行道上留下一灘血。

火箭彈爆炸還嚴重破壞公車站後面的一排商店門面，電線桿傾倒，街道對面的窗戶被震碎。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早在網路上發布的照片顯示罹難者陳屍街頭。

等待公車但不願透露姓氏的婦女維多利亞（Viktoria）告訴路透社：「這個時候這裡非常擁擠，所以可能會造成很多人傷亡。」

當蒲亭（Vladimir Putin）發表演說，將西方國家描繪成侵略者並稱他的國家並未對烏克蘭人民發動戰爭時，赫松（Kherson）市政府表示，赫松遭受多枚火箭彈攻擊。

俄羅斯沒有立即評論赫松事件。烏克蘭軍方說，赫松遭到約20枚火箭彈攻擊。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120222