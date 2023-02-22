俄春季攻勢將起烏克蘭決意收復失土 戰事僵局似難了結

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）克里姆林宮原本盤算俄羅斯對烏克蘭的全面入侵會旗開得勝，但是拖延12個月的戰事已經陷入僵持狀態，兩邊都無法在軍事上有所突破，又不打算同意根據現狀商定解決之道。

法新社報導，俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭。分析家擔心，這場衝突短期內不會結束，而且戰事進入第2年後，激烈程度有升高風險。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家艾爾特曼（Jon Alterman）認為：「當然毫無接近終戰的跡象。」

「雙方都覺得時間站在自己這邊，此刻了結是個錯誤。」

專家認為，近期在烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）略有斬獲的俄羅斯大有可能正準備發起春季攻勢。

但因美國和歐洲政府的支持似乎正與日俱增，烏克蘭看起來決意要收復失地。

烏克蘭甚至已經表明，有意一舉收復2014年就遭到俄羅斯兼併的黑海克里米亞半島（Crimea），如此雄心壯志在西方世界引人側目。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月稍早曾在巴黎告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），他「決心幫助烏克蘭取得勝利」。

儘管如此，另一個華府智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）的費克斯（Liana Fix）認為，這並不意味這場戰爭必然要打到俄羅斯明確潰敗才能結束。

她認為最可能情境是，烏克蘭取得「夠得上」稱為勝利的斬獲，並且在俄羅斯試圖繼續掌控克里米亞的情況下，「在一些地區繼續戰鬥」。

她說，俄羅斯可能再動員為數眾多新兵，但這些人必須訓練、要供應他們伙食和軍備，而這些正是「截至目前俄軍在這場戰爭中做得其糟無比的工作」。

法國國際關係研究所（French Institute of International Relations）的米尼克（Dimitri Minic）表示，烏克蘭能設法從西方盟國獲取何種武器將具決定性影響。

他舉例，長程火砲「可以讓烏軍打破攻擊、反擊和防衛的循環，削弱俄方復原和取得決定性勝利的能量」。

米尼克認為，「具有戰略意義的」勝利可能得包含「從烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）將俄軍一分為二」。

但是他也警告，即使烏克蘭早已讓俄軍屈辱吞敗而奪回南部赫松巿（Kherson），莫斯科至今都沒有放棄。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120222