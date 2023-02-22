蒲亭宣布習近平將到訪 美議員稱華府可能供烏戰機

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（中央社基輔22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布中國國家主席習近平將到訪，並說俄中關係進入「新境界」。烏克蘭戰爭週年將屆，美國眾議院外交委員會主席麥考爾說，華府風向轉向對烏提供長程飛彈和戰機。

●蒲亭宣布習近平將到訪 俄中關係進入「新境界」

蒲亭（Vladimir Putin）今天在克里姆林宮接見到訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時表示：「我們等待中華人民共和國國家主席訪問俄羅斯，我們對此已經達成共識…一切都在進行、進展中。我們將進入新境界。」

王毅告訴蒲亭，兩國關係已經抵擋住動蕩國際形勢的壓力，危機提供了某些機會。他說，中俄關係沒有針對任何第三方，而同樣地，「也不會屈服於來自第三方的壓力」。這話明顯針對美國。

●美眾院外委會主席：美風向轉為對烏供應戰機

烏克蘭希望取得美國的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）和F-16戰機。共和黨籍的麥考爾（Michael McCaul）表示，總統拜登政府和國家安全會議（NSC）對於「多快運送，以及送什麼武器」給烏克蘭仍然意見分歧，「但我看到運送大砲和飛機過來的趨勢愈來愈強烈…我們現在就可以開始培訓飛行員」。

麥考爾昨天以美國國會代表團成員身分訪問基輔，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）給他一份武器願望清單，包括陸軍戰術飛彈系統和F-16戰機，還說這些武器要直送克里米亞（Crimea）去打最近頻頻進行空襲的伊朗無人機。華府已對基輔提供240億美元的安全援助，但迄未同意提供戰機和長程飛彈。

●俄極音速飛彈軍艦就定位 將與中國南非聯合軍演

配備新一代極音速巡弋飛彈的俄羅斯主力軍艦已抵達南非理查茲灣（Richards Bay）港口，預定24日與南非、中國舉行軍事演習。因正值俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一年之際，且蒲亭剛宣布暫停參與和美國間的「新戰略武器裁減條約」（New START）而引發關注。

這艘軍艦「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）搭載射程900公里的「鋯石」（Zircon）飛彈，今年1月4日從俄羅斯出發。鋯石飛彈能以數倍於音速的速度飛行，一般武器難以抵擋。這艘軍艦於1月底在大西洋西部測試了打擊能力。

●聯合國大會將表決和平決議 莫斯科稱偏頗反俄

在俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭將滿一週年之際，擁有193個會員國的聯合國本週稍晚將召開大會，就一項決議草案進行表決，內容強調「必須盡快實現全面、公正、持久的和平」，以符合聯合國憲章的規範。烏克蘭和支持烏克蘭的國家希望爭取聯大近3/4與會國投下贊成票，以加深俄羅斯在外交上的孤立。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia） 致聯合國會員國的信中表示：「如果沒有明確誘因可以進行有意義談判，導致危機的問題也沒有獲得改善，即使敵對行動最終停止，也並非長期的解決方案。」他提到這項決議草案時說，「若草案仍像現在這樣偏頗且反俄，我們要求（聯合國）各會員國投下反對票」。

●蒲亭核武恫嚇後 拜登將會晤北約東翼9國領袖

就在俄羅斯宣布暫停參與New START、對核戰示警後，日前閃電訪問烏克蘭首都基輔的拜登在波蘭首都華沙發表談話，直言必須反對像蒲亭這樣的「獨裁者」。

拜登22日將會晤北大西洋公約組職（NATO）東翼的「布加勒斯特9國」（Bucharest Nine）領袖，這些國家在冷戰期間曾受莫斯科統治，冷戰結束後便加入西方軍事聯盟。它們多數都強而有力支持對烏克蘭提供軍事援助，並且呼籲加碼提供防空系統等更多資源。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120222