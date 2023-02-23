西總理訪基輔支持烏克蘭 北約稱中國擬援俄已有跡象

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北約組織秘書長史托騰柏格（中）表示，北約已經看到中國可能正計劃支援俄羅斯對烏克蘭作戰的「一些跡象」。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭滿一週年前夕，為了表達力挺烏克蘭，西班牙總理桑傑士今天上午抵達烏克蘭首都基輔；北約組織秘書長史托騰柏格表示，北約已經看到中國可能正計劃支援俄羅斯對烏克蘭作戰的「一些跡象」，他強烈敦促北京當局不要違反國際法。

烏克蘭計畫3月對入侵俄軍發起全面反攻，西方國家加強援助烏克蘭軍備並代訓飛行員，以達成目標。此時中國有暗助俄羅斯跡象，但中方堅決否認。

●烏克蘭3月反攻 飛官將受訓操作颱風戰機

烏克蘭計畫在3月對入侵俄軍展開全面反攻，英國8日已率先宣布，將訓練烏克蘭飛行員操作北約規格戰機，國防副大臣哈佩（James Heappey）22日說，烏軍飛官將學習操作「颱風」式戰機。隨著各國軍援加碼，烏國可望能達成3月展開反攻的目標。

儘管援贈戰機尚未定案，哈佩強調，一如首相蘇納克（Rishi Sunak）所言，沒有什麼是不可能、也沒有什麼是不能談的；既然已宣布訓練計畫，未來就有可能做出援贈戰機的決定。

●俄烏戰爭週年前夕 西班牙總理走訪基輔表達支持

在俄羅斯全面入侵烏克蘭滿一週年前夕，為了表達力挺烏克蘭，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天上午抵達烏克蘭首都基輔。

法新社報導，桑傑士在推特（Twitter）發布他在基輔下火車的影片，並表示：「戰爭爆發一年後，今天重返基輔。」

桑傑士今天稍晚將會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），這是他2022年2月24日戰爭開始以來第2次訪問基輔。

●拜登晤北約東翼領袖 立陶宛籲部署更強火力

美國總統拜登22日在波蘭華沙會晤北大西洋公約組織（NATO）東翼國家領袖，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在會中告訴拜登，北約應在波羅的海國家另外部署高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）或攻擊直升機等軍備。

瑙塞達說：「我提出所謂關鍵手段的部署，例如空中偵察系統、攻擊直升機，以及高機動性多管火箭系統。我們幾乎買不起這些軍備，但（盟邦）可以輪流部署在波羅的海國家。」

●烏克蘭：北京俄烏和平計畫未與烏商議 勿越紅線

不願具名的烏克蘭高層官員表示，中國在擬訂終止俄烏戰爭的和平計畫時，並未與烏克蘭方面商議。烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，中方僅對他口頭敘述過計畫重點。

庫列巴今天在聯合國大會告訴記者，烏克蘭樂於就此事進行對話。不過上述不具名官員今天警告，任何和平計畫都不應跨越烏克蘭當局勾勒的「紅線」。他說：「這條紅線就是聯合國憲章的原則，包括尊重烏克蘭領土完整。」

●北約秘書長：中國計劃援俄侵烏已有「一些跡象」

北約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北約已經看到中國可能正計劃支援俄羅斯對烏克蘭作戰的「一些跡象」，他強烈敦促北京當局不要違反國際法。

被問到北約有無發現中國可能準備提供武器或其他支援給俄羅斯投入戰爭的跡象，史托騰柏格說：「我們已看見一些他們可能正計劃要那麼做的跡象。而且當然，北約盟邦美國已經對此發出警告，因為這是不該發生的事。中國不應支持俄國發動的非法戰爭。」

史托騰柏格在專訪中告訴美聯社，北約將會「力挺烏克蘭到底」。

●美國指中國可能提供俄羅斯武器 北京回稱抹黑

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，中國正考慮向俄國提供武器以用於戰爭；英媒引述專家指出，中國現在是世界第4大武器出口國，可能正秘密向俄國出售用於軍事目的的高科技產品，例如無人機及飛彈雷達的電子零件。

中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美方作為烏克蘭戰場的最大武器提供者，不斷抹黑中方可能向俄方提供武器，這不僅會干擾阻礙政治解決烏克蘭危機的進程，還會進一步損害中美關係。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1120223