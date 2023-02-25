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趕在俄烏戰爭週年當天 歐盟通過第10輪對俄制裁

2023/2/25 10:51（2/25 11:31 更新）
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歐盟趕在最後一刻於俄羅斯全面入侵烏克蘭週年之際，批准第10輪對俄羅斯的制裁方案。圖為歐盟旗幟與烏克蘭國旗。（圖取自twitter.com/eu_commission）
歐盟趕在最後一刻於俄羅斯全面入侵烏克蘭週年之際，批准第10輪對俄羅斯的制裁方案。圖為歐盟旗幟與烏克蘭國旗。（圖取自twitter.com/eu_commission）
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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）歐盟輪值主席國瑞典今晚表示，經過吵雜討價還價後，歐盟趕在最後一刻於俄羅斯全面入侵烏克蘭週年之際，批准第10輪對俄羅斯的制裁方案。

路透社報導，瑞典在推特（Twitter）發文：「歐盟成員國共同實施歷來最強力且範圍最廣泛的制裁，以協助烏克蘭贏得戰爭。」

「歐盟與烏克蘭政府、人民團結一致。我們將持續支持烏克蘭，無論需要多久。」

歐盟第10波制裁方案的內容包括，對軍民兩用物品出口及支持俄烏戰爭、散播政治宣傳或交付無人機供俄國使用的實體等祭出限制措施。

討論期間波蘭提出異議阻撓，最後歐盟趕在進入午夜前2小時通過制裁方案。

華沙當局認為，歐盟對進口俄羅斯橡膠的限制，多數品項均有豁免且過渡期太長，毫無實際效力可言。

波蘭是歐盟裡一大對俄鷹派國家，其他歐盟成員對華沙感到困惑，擔心差點讓歐盟在俄烏戰爭週年之際端不出新制裁措施。

一名在布魯塞爾參與歐盟秘密協商的外交官說：「這留下糟糕印象。重要的是應在這個特殊日子，傳達我們與烏克蘭團結一致的訊息。」

歐盟表示，俄烏戰爭開打以來對俄羅斯祭出的第10波制裁，目的是讓資助戰爭變得更困難，並讓俄羅斯無從取得對付烏克蘭的科技設備與備品配件。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120225

#歐盟
#俄羅斯
#烏克蘭
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