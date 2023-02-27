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日產上調全球電動車生產目標 擴大美在地生產

2023/2/27 17:24（2/27 17:51 更新）
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圖為日產Leaf電動車。（圖取自網頁new.nissan.com.tw）
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本日產汽車（Nissan Motor Co Ltd）今天調高全球電動車銷售目標，並擴大美國電動列車生產，以在特斯拉（Tesla）等新車廠稱霸的電動車市場迎頭趕上。

路透社報導，日產推出全電池驅動的Leaf汽車，成為電動車先驅，但和許多傳統車廠一樣，在面臨新車廠日益激烈競爭下，掙扎求生。

日產表示，公司的目標是在2030會計年度以前，包括油電混合車在內的電動車占全球銷售55%以上，高於之前的全球目標50%。

日產計畫在2030會計年度以前推出27款新電動車，其中19款是全電池驅動。原本計畫是推出23款電動車，其中15款全電池驅動。

日產汽車營運長古普塔（Ashwani Gupta）今天還表示，除在美國田納西州士麥納廠（Smyrna）生產電動車外，公司也計畫在同州的狄丘特（Decherd）生產電動列車，俾以滿足通膨法（Inflation Reduction Act）的條件。

古普塔在線上記者會上表示，美國在地生產將自2026年開始，日產有信心可以符合規定。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120227

#古普塔
#日產
#美國
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