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日本單季撲殺雞隻已逾1500萬隻 創史上新高

2023/3/2 12:46
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本共同社今天報導，日本政府農林水產省統計，本季日本境內所有農場因禽流感疫情已撲殺及將撲殺的雞隻數量，合計約1502萬隻，創歷史新高紀錄。

1502萬隻雞中有約1386萬隻為蛋雞，占全日本飼養蛋雞數逾1成。日本到2022年2月時，全境約飼養1億3729萬隻蛋雞。

撲殺數量增加造成雞蛋批發價格高漲，及外食及餐飲業者不得不暫停供應使用雞蛋的商品，也打擊受物價飆漲之苦的家庭經濟。

另外，日本地區性電視台「RKB每日放送」報導，福岡縣政府今天表示，福岡市內一處大規模養雞場因發現雞隻死亡，經檢驗確定感染禽流感，是縣內農場本季第4例，將撲殺雞隻逾24萬隻，創縣史新高紀錄。

因為撲殺規模太大，福岡縣政府已向自衛隊提出災害派遣請求。

這處大規模養雞場位於福岡市內，但福岡縣政府並不打算公布具體位置及養雞場名稱。福岡縣政府表示，由於養雞場內超過24萬隻雞都將被撲殺，請求自衛隊協助的時間從今天起一直到撲殺作業全數結束止。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120302

#日本禽流感
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