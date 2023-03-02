烏克蘭堅守巴赫姆特 德總理籲中國勿助俄侵烏

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烏克蘭軍人堅守在東部城市巴赫姆特。（路透社）

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭軍隊仍在東部城市巴赫姆特堅守陣地，這座城市已被無情砲火毀壞殆盡，同時，德國總理蕭茲敦促中國不要運送武器協助俄國侵略烏克蘭。

●俄軍持續推進 烏軍堅守巴赫姆特防線

俄羅斯軍隊不斷發動攻擊試圖取得半年多來的首場重大勝利之際，烏克蘭軍隊2日仍在東部城市巴赫姆特（Bakhmut）持續堅守陣地，這座城市已被無情砲火毀壞殆盡。

路透社記者2日早上在巴赫姆特以西、烏克蘭控制下的 查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）聽到持續不斷的隆隆砲火聲。

在附近的城鎮和村莊，路邊新挖的戰壕相距20到40公尺，這顯然代表烏克蘭軍隊正在加強巴赫姆特以西的防禦陣地。

●德國總理蕭茲向中國喊話 勿運送武器助俄侵烏

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2日敦促中國，不要運送武器幫助俄羅斯用在烏克蘭的戰爭，他還要求北京當局對莫斯科施加壓力，好讓俄國軍隊撤離烏克蘭。

蕭茲在德國國會的演講中說，令人失望的是北京當局沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。他表示：「我向北京傳達的訊息很明確，運用你們在莫斯科的影響力，敦促俄羅斯撤軍。而且不要向侵略者俄羅斯運送任何武器。」

●俄烏戰事超過一年 美公眾挺烏出現鬆動

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第二個年頭，美國的民調呈現挺烏疲乏警訊。支持加碼援烏的人擔心，納稅人益發對援外數百億美元感到厭倦，恐會削弱這段時間以來的努力。

「紐約時報」（New York Times）指出，儘管美國總統拜登（Joe Biden）在俄烏戰爭屆滿一年前夕閃電出訪基輔，彰顯對烏克蘭相挺到底，但美國國內的烏克蘭政治議題正出現顯著變化，恐非白宮所樂見。

已有民調顯示，美國公眾對全力軍援烏克蘭的支持度有所軟化，而共和黨內有意角逐白宮大位的領先人選也更公開反對陷入俄烏泥淖。

●美：布林肯短暫會晤俄國外長 重申對烏克蘭支持

美國官員說，國務卿布林肯（Antony Blinken）2日在20國集團（G20）外交部長會議場邊與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）短暫會晤，就烏克蘭議題向對方施壓。

法新社與路透社報導，一名美國高階官員表示，布林肯與拉夫羅夫在印度首都新德里召開的G20外長會議場邊會晤，過程不到10分鐘。這是俄烏開戰以來美俄政府最高層級一對一接觸。

●對俄烏戰爭立場分歧 G20外長會不發表公報

俄羅斯外長拉夫羅夫2日表示，20國集團此次會議不會發表聯合宣言，而是由地主國印度公布會議內容摘要。

在印度新德里出席過20國集團外長會議後，拉夫羅夫透過通譯告訴記者，「發表宣言有阻礙，會議商討結果將由主席國印度以宣讀摘要方式公布」。

●俄烏戰使G20外長會蒙陰影 美籲延長穀物倡議效期

美國國務卿布林肯2日表示，20國集團外長會議再次因俄烏戰爭而蒙上陰影。布林肯呼籲20國集團，要求俄羅斯自烏克蘭撤軍。

布林肯指出，20國集團應依據去年11月峇里島高峰會多數國家商定的結果，再次呼籲俄國為國際和平與經濟穩定著想，終止戰事並撤軍。

布林肯要求俄羅斯將3月18日到期的黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）延長效期，以使烏克蘭穀物能夠出口，但俄羅斯迄未同意。

●G20外長會議聚焦俄烏 莫迪籲各國消除歧見

印度總理莫迪（Narendra Modi）2日在G20外長會議開幕式指出，全球治理已然失敗，呼籲藉由這次會議消除各國對俄烏戰爭的歧見。外界預期俄烏戰爭將成為此次G20外長會議焦點。

莫迪在新德里舉行的20國集團外交部長會議開幕式的預錄聲明中說：「過去幾年經歷的金融危機、氣候變遷、疫情、恐怖主義與戰爭，清楚地表明全球治理已然失敗。」

莫迪說：「我們這場會正值全球嚴重分歧…對於如何能夠解決這些問題，我們都有自己的立場和觀點。然而，身為世界主要經濟體，我們也應對沒有與會的國家負起責任。」

●俄擬修法加重處罰抹黑軍隊人士 保護首納傭兵組織

俄羅斯國會高層1日指出，將提出戰時審查法修正案，將誹謗軍隊的最高刑罰從監禁5年增加到15年，且將這項法律保護範圍擴大至瓦格納傭兵組織（Wagner）等。

俄羅斯1年前下令數以萬計軍隊入侵烏克蘭後不久，莫斯科推出全面性審查法。「敗壞」軍隊名聲目前可判處高達5年監禁，故意散播有關軍隊的虛假訊息可處15年徒刑。

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，他提出的修正案將加嚴這項法律，把上述兩項罪行最高刑期提高至15年。

●若中供俄武器打烏克蘭 美探詢盟邦共同制裁北京

4位美國官員與消息人士指出，美國正在探詢親近盟友的意見，如果北京在俄烏戰爭上對俄羅斯提供軍事援助，是否可能對中國祭出新一波制裁。

路透社報導，這項磋商目前仍處於初步階段，目的是爭取一系列國家支持，尤其是富裕的七大工業國集團（G7）國家，以協調各國力挺可能的制裁行動。

●俄占赫松期間設酷刑室 調查：由莫斯科策劃資助

戰爭罪調查委員2日援引新證據表示，在去年11月收復的烏克蘭南部赫松地區發現一個至少由20個酷刑室組成的網絡，這個酷刑中心網絡由俄羅斯中央「策劃和直接資助」。

路透社今年1月披露赫松酷刑中心的規模，當時烏克蘭當局指出，約200人據傳在10處遭刑求。倖存者告訴路透社遭電擊和窒息等酷刑伺候。（編輯：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1120302