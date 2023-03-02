美：布林肯短暫會晤俄國外長 重申對烏克蘭支持

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（中央社新德里2日綜合外電報導）美國官員說，國務卿布林肯今天在20國集團（G20）外交部長會議場邊與俄羅斯外長拉夫羅夫短暫會晤，就烏克蘭議題向對方施壓。這是俄烏開戰以來美俄政府最高層級一對一接觸。

法新社與路透社報導，一名美國高階官員表示，布林肯（Antony Blinken）與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在印度首都新德里召開的G20外長會議場邊會晤，過程不到10分鐘。

根據這名官員說法，由於與俄烏戰爭相關和平倡議在歐洲盟友間獲得越來越多支持，布林肯想讓「俄羅斯人不要有任何錯誤理解，以為我們對（烏克蘭）的支持可能正在動搖」。

官員表示，布林肯想要「直接（對莫斯科）釋放這個訊息」，他並呼籲俄羅斯以烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出的要求為基礎，與基輔交涉。

這名官員說：「我方一貫保持希望，期待俄羅斯會改變他們的決定，準備好進行外交程序，來達成公正與持久的和平。」

「但我不會說，經過這場會面，會讓人對於情況在短期內改變有任何期待。」

拉夫羅夫在今天G20外長會議結束後舉行的記者會上，並未提到與布林肯這場會面。數家俄羅斯通訊社今天則報導，俄國外交部證實兩人「在移動中」交談，但並未舉行談判或會議。

這位以匿名身分向媒體做簡報的美國國務院官員還說，布林肯也向拉夫羅夫表達，美方希望俄羅斯改變暫停參與與美國間「新戰略武器裁減條約」（New START）的決定，以及釋放遭到俄方關押的美國公民惠蘭（Paul Whelan）。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120302