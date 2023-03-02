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俄烏戰使G20外長會蒙陰影 美籲延長穀物倡議效期

2023/3/2 19:39（3/2 19:56 更新）
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美國國務卿布林肯（左3）2日表示，20國集團（G20）外長會議再次因俄烏戰爭而蒙上陰影，並要求俄羅斯自烏克蘭撤軍。（路透社）
美國國務卿布林肯（左3）2日表示，20國集團（G20）外長會議再次因俄烏戰爭而蒙上陰影，並要求俄羅斯自烏克蘭撤軍。（路透社）
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（中央社新德里2日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，20國集團（G20）外長會議再次因俄烏戰爭而蒙上陰影。布林肯呼籲20國集團，要求俄羅斯自烏克蘭撤軍。

路透社報導，自俄軍2022年2月24日入侵烏克蘭以來，俄烏戰爭即成為20國集團各次會議的一大絆腳石。這個集團網羅了世界最大的一些經濟體，包括美國和俄羅斯。

根據布林肯今早在會議發言過後散發的講稿，他指出，「本次會議不幸再度因為俄羅斯對烏克蘭無端和無理發動戰爭、蓄意摧毀平民目標及對聯合國憲章核心原則的侵犯而蒙上陰影。」

今年會議地主國印度拒絕為戰爭譴責俄羅斯，而是爭取以外交解決爭端，同時趁機大幅增購俄國石油。

布林肯表示，20國集團應依據去年11月峇里島高峰會多數國家商定的結果，再次呼籲俄國為國際和平與經濟穩定著想，終止戰事並撤軍。

他並說：「儘管我們號召支持烏克蘭，我們仍專注於應對全球性挑戰並擔負領導責任，這才是全世界需要並期盼的作法。」

印度曾設法避免今年輪值20國集團主席所主辦的會議被俄烏戰爭議題主導，呼籲會員國專注於糧食、能源和肥料安全，因為這些問題對較不富裕國家的衝擊力特別大。

法新社報導，布林肯要求俄羅斯將3月18日到期的黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）延長效期，以使烏克蘭穀物能夠出口，但俄羅斯迄未同意。

布林肯說：「俄羅斯蓄意且有計畫地放慢查驗速度，造成運輸船舶積壓，而這些船舶今天本可運送糧食到世界各地。」

「20國集團為延長和擴大穀物倡議發聲以加強最弱勢國家的糧食安全，至關重要。」（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120302

#布林肯
#20國集團
#俄羅斯
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