倫敦金融城機場安檢更新 率先取消攜帶液體禁令

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）倫敦金融城機場擬於3月底前全面更新現有安全檢查設備、採用新一代電腦斷層掃描系統，旅客因此可隨身攜帶多達2公升液體，也不需在接受安檢時，將筆記型電腦和手機自手提行李取出。

英國「泰晤士報」（The Times）等媒體報導，國際機場「倫敦金融城機場」（London City Airport）將成為英國境內第一個解除相關限制的機場。英國4月初將展開長達近2週的復活節假期，新措施有助提升旅客便利和安檢效率。

此外，新措施將減少塑膠袋使用量。英國目前各機場規定，旅客必須將隨身攜帶的乳液、手部消毒液等液態和半液態物品置入透明夾鏈袋，且總容量不得超過100毫升。

「泰晤士報」去年11月率先報導，至2024年夏季，英國境內機場將全面解除隨身攜帶液體等限制。英國政府要求各機場在2024年6月前全面汰換安檢設備、採用較先進的電腦斷層掃描系統，安檢人員將可透過高解析度3D掃描畫面、從不同角度檢視旅客的手提行李內容物，尚未更新的安檢設備則只能呈現2D畫面。

若計畫執行順利，倫敦金融城機場3月底將較政府原訂期限提早一年多，全面導入新設備。機場公司執行長辛克雷（Robert Sinclair）說，這將顯著縮短安檢區排隊時間。

英國交通大臣哈波（Mark Harper）則說，最重要的是，新設備有助偵測潛在安全威脅。

報導也指出，機場新掃描設備效用測試自2018年起即在各國機場試辦，部分美國機場、荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Amsterdam Airport Schiphol）等都已經採用。

2006年，恐怖分子曾揚言以液態爆裂物擊落自英國最大的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）起飛的數架班機。為防類似情況再度發生，各國機場後來導入限帶100毫升液體等規定。（編輯：張芷瑄）1120304