斯洛伐克總理退出平民黨 備戰9月大選

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斯洛伐克代理總理赫格宣布，6日晚間他已退出所屬的平民黨。（路透社）

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（中央社布拉第斯拉瓦7日綜合外電報導）斯洛伐克代理總理赫格（Eduard Heger）宣布，他昨晚已退出所屬的平民黨（OLANO）。距離預定9月登場的提前大選，還剩下數個月。

法新社報導，赫格在臉書發文宣布，「我在平民黨的故事今天畫下句點」。他還說，自己在黨內的角色和使命皆已完成。

他說：「我對政治有自己的看法。我知道，如果我想實現它，就必須走出自己的路。」

赫格並未說明自己是否打算加入另個政黨，或自行組建新黨。不過，當地媒體認為，他可以與代理政府其他成員聯手競選。代理政府在去年12月的不信任投票中落敗，在下次大選之前仍將負責治理國家。

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）1月曾說：「我們正與赫格一起尋找解決方案，以讓選民有選擇的空間。」

2020年，中間偏右政府聯盟憑藉其反貪腐計畫，在這個擁有540萬人口的國家贏得大選。

此後，執政的四黨聯盟內部發生爭執，赫格於2021年4月取代平民黨領導人馬托維奇（Igor Matovic）出任總理。

繼去年12月的不信任動議和隨之而來的政治危機，總理的支持度明顯下降。上月只有19%選民表示他們信任赫格，而一年前這個比例還有28%。

身為北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）成員國的斯洛伐克訂於9月30日提前舉行大選。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1120307