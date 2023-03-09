更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 國際
全民防衛比一比
新聞專題
全民防衛比一比1/3
首頁 / 國際

小國夾縫中求生存 新加坡6大支柱打造全民國防

2023/3/9 08:30（3/9 08:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡1997年通過民防庇護所法令（Civil Defense Shelter Act）明定，所有新建住宅、建築都必須設有符合規格的室內防空所。圖為一處民宅內的防空所。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月9日
新加坡1997年通過民防庇護所法令（Civil Defense Shelter Act）明定，所有新建住宅、建築都必須設有符合規格的室內防空所。圖為一處民宅內的防空所。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡特稿）新加坡作為倚重自由貿易的東南亞蕞爾小國，地處馬六甲海峽南端，戰略位置重要。夾在馬來西亞、印尼等大國之間的新加坡，主要透過軍事、民事、經濟、社會、數位及心理等6大支柱，打造全民防衛體系，並將2月15日訂為「全面防衛日」。

關於選擇2月15日是「全面防衛日」（Total Defense Day），主要是紀念新加坡在1942年2月15日淪落日軍手中，歷經3年多被日軍占領的日子。新加坡自1984年首次舉行全面防衛日，每年到了這天傍晚，全島公眾警報系統就會響起，提醒全民國防的重要。

台海情勢緊張，台灣全民防衛動員準備法修法近期引發議論。事實上，新加坡也有一套行之有年的全民防衛體系。

新加坡地理位置夾在馬來西亞、印尼等大國之間，向來倚賴自由貿易，並透過海、空及網路與全球緊密連結，自然無可避免會遭受全球情勢波及。為此，新加坡於1984年提出「全民防衛」構想，由軍事防衛、民事防衛、經濟防衛、社會防衛、數位防衛及心理防衛等6大支柱打造防衛體系，以加強全民防衛能力。

在軍事防衛方面，核心概念是「一支由常備軍及役男組成強勁、令人敬畏的防衛部隊，且擁有全國支持」。對新加坡而言，不僅要加強嚇阻力，讓潛在侵略者在採取行動前先三思，一旦被攻擊，也一定要有防衛能力；新加坡武裝部隊倚靠國民服役人員補強常備部隊的力量。

對一個國土面積只有700多平方公里、人口500多萬的城市國家來說，打造一支強而有力軍隊絕對是國家政策的重中之重。

新加坡推行徵兵制，年滿18歲的男性公民及永久居民有服役義務，可分配至武裝部隊、民防部隊或警察部隊服役。自1965年獨立以來，國民服役制度（National Service）向來是星國防衛及安全基石。

台灣國防安全研究院特約研究員黃銘仁曾撰文分析新加坡動員制度指出，星國採「平時積蓄與戰時擴張併用式」，男性服完兵役後，納入戰備部隊編管。

也就是說，在新加坡制度下，2年役期屆滿後，即轉為「戰備軍人」（Operationally Ready National Serviceman），進入為期10年的戰備訓練週期，必須完成包括軍事訓練及召回動員演練等項目。每年召集天數不超過40天。

根據NS Matters網站資料，10年戰備訓練週期共分為3階段：維持戰備、提升熟練度、維持熟練度及整合訓練。

戰備訓練週期結束後，即被納入「後備軍人」（MINDEF Reserve），雖然不需被召回訓練，但遇到緊急狀況或發生戰爭時，仍可被動員參與國家服務。

依新加坡憲法規定，總統在國家安全或經濟生活遭逢重大緊急事件威脅時，可宣布全國進入緊急狀態。總統也可依國民服役徵召法令（Enlistment Act）授權動員役男、戰備軍人及常備軍人。

民防方面，新加坡除了在地鐵站、學校、社區中心等地點設有防空設施，民眾家中也有「防空洞」。新加坡1997年通過的民防庇護所法令（Civil Defense Shelter Act）明定，所有新建住宅、建築都必須設有符合規格的室內防空所。

不論是全面防衛日的警報聲、國民服役或家裡的「防空洞」，這些都是新加坡人生活的一部分。儘管新加坡目前未面臨立即衝突危險，但居安思危、隨時保持警惕，絕對是貫徹全民防衛的不二法門，特別是當前世界局勢已經有重大變化，俄羅斯全面入侵烏克蘭也凸顯了戰爭其實沒有那麼遙遠。（編輯：張芷瑄）1120309

#新加坡
#黃銘仁
#全民國防
延伸閱讀
陳建仁：全民防衛動員準備法修法預告將下架 意見整合再提出兩韓仍處戰爭狀態 南韓兵力減少靠動員預備役以色列長年爭戰與衝突 全民皆兵確保迅速備戰動員
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
兩韓仍處戰爭狀態 南韓兵力減少靠動員預備役