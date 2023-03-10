剛示警中國限資金匯出 新興市場教父：重金押台股

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（中央社紐約8日綜合外電報導）享有「新興市場教父」美譽的基金經理人墨比爾斯今天表示，他的大部分投資組合都集中在台灣。墨比爾斯幾天前曾經示警，中國限制他把錢從中國提領出來。

墨比爾斯資本合夥公司（Mobius Capital Partners）創始合夥人墨比爾斯（Mark Mobius）接受彭博電視台（Bloomberg TV）訪問時表示，他正在更密切地關注中國股票，而「台灣現在是我們最大的資產配置」。

墨比爾斯上週接受美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，他在上海匯豐銀行有個帳戶，卻沒辦法把錢提領出來。中國政府正在限制資金從中國流出，「所以我會非常、非常謹慎地投資中國」。

他說：「我的錢拿不出去。政府正在限制資金流出中國。」

墨比爾斯表示，中國政府沒有明確禁止這類資金外流，而是設下許多障礙。

「他們不是說，『不，你不能把你的錢帶出去』，但他們說，『給我們這20年來你如何賺到這些錢的所有紀錄』等等。這太瘋狂了。」

中國官員反駁他的說法，強調沒有設下障礙。墨比爾斯向一家香港報紙表示，這種情況已經解決，不過沒有提供具體細節。

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墨比爾斯十分看好半導體產業而聚焦台灣，並表示中國和美國正在向半導體的生產和研究投入巨額資金。台灣是全球晶圓代工龍頭台灣積體電路製造股份有限公司所在，該公司股價今年以來已經上漲19%。

墨比爾斯告訴彭博電視台：「科技產業對我們來說是首選，尤其是與半導體有關的標的。」他並強調晶片是他的投資組合中最主要的類別。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1120310