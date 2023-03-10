韓最大在野黨魁李在明貪瀆案 前幕僚身亡遺書喊冤

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國最大在野黨魁李在明因涉嫌收賄遭檢方調查，他在擔任京畿道知事期間的秘書室長也被檢方列為調查對象，這位前秘書室長9日晚上被發現陳屍家中並留下遺書，控訴檢調作假。

這名全姓前秘書室長9日晚間6時45分左右被妻子發現陳屍在城南市的家中。警方目前未發現他殺可能線索，但已為掌握確切死因申請驗屍。

全姓前秘書室長陳屍現場留下長達6頁的遺書，他在第一頁寫下「現在請放下政治吧」，「不應該再有更多犧牲了」等內容；剩下5頁為對檢方調查的冤屈與對家人的歉意。

他的家屬雖拒絕公開遺書，但仍有部分內容透過媒體流出。據韓聯社報導，全姓前秘書室長還在遺書中寫道，「我只是認真工作而已，卻成為檢方調查對象，真的很委屈」，「（事發當時）我只是行政企劃局長，根本沒有權限，卻作為嫌犯被立案，整個家都支離破碎了」。他甚至控訴檢方調查作假。

調查當局表示，全姓死者生前在前京畿住宅都市公社（GH）社長李憲旭（譯音）辭任後代理社長職務至去年12月底，離職前後因涉及城南足球俱樂部（FC）非法獻金案遭檢方調查。

李在明涉嫌於2014年10月至2016年9月間，以市長身分兼任城南FC主席時，透過提供違法行政利益向4家企業收受133.5億韓元贊助，檢方因此在去年12月26日傳喚全姓前秘書室長。他的家人表示，他因名字屢次出現在報導中深感壓力。

除城南FC案外，今年1月底在水源地方法院舉行的前京畿道副知事李華泳貪瀆案庭審中也曾提及全姓前秘書室長。當時涉嫌為李在明代繳律師費的韓企裳邦爾前秘書室長A某以證人身分出庭供稱，京畿道知事秘書室長曾在2019年5月前往裳邦爾前會長金聖泰（譯音）葬禮悼唁，被認為是指全姓前秘書室長。但韓聯社報導指出，全姓前秘書室長從未因此案接受檢方調查。

李在明今天出席行程時對前下屬的死訊表示不可置信，表示全姓前秘書室長是他見過最清廉、最認真、最具奉獻精神且最有能力的公務員。

他說，全姓前秘書室長接受檢方調查期間「非常辛苦」，他並質疑：「為什麼被檢方特搜部列為調查對象的人常常會做出極端選擇呢？難道不是因為檢方捏造事實，製造偽證讓人無法獲釋，委屈之下才會做出這種極端選擇嗎？」（編輯：周永捷）1120310

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