寧德時代在歐美投資遭遇阻力 匈牙利民眾說不

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（中央社台北11日電）中國電動車電池企業寧德時代進軍歐美的布局可能面臨挫折，據報導，寧德時代與福特汽車的一項交易目前在美國國會遭到阻力，在匈牙利投資建廠的計畫也受到當地民眾反對。

綜合德國之聲中文網等外媒近日報導，寧德時代推進在歐洲的投資布局，其中在德國圖林根州阿恩斯塔特投資建設的電池廠已投入量產，為BMW等多家歐洲老牌車企供應電池。這是該公司的首家海外工廠。

不過，在匈牙利投資建廠的項目則遇到部分當地民眾的反對。

寧德時代計畫在匈牙利東部城市德布勒森（Debrecen）興建占地221公頃的巨型工廠，為包括賓士（Mercedes-Benz）的電動汽車生產車用電池。工廠建設預計投資75億歐元，並將帶來9000個工作機會。

報導說，匈牙利政府十分歡迎這項「有史以來最大規模投資」，並為寧德時代的落戶承諾了大筆補貼和優惠措施。但當地居民卻擔心這一「巨無霸」將造成環境、噪音污染，占用大片農田，消耗本已緊缺的水資源。

德國之聲引述消息說，數週以來德布勒森及周圍居民舉行了示威活動，抗議政府在未與居民充分溝通的情況下批准該項目。在一項公民投票提議遭市府拒絕後，反對黨表示將提出法律申訴。在當地兩場公聽會上，民眾與地方官員的對話充滿火藥味。

報導說，一項最新民意調查顯示，64%的德布勒森居民反對寧德時代在當地建廠，只有19%贊同。

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此外，福特汽車2月中旬宣布與寧德時代合作在美國建造一座電動汽車電池廠，由福特全資，寧德時代提供技術維運，但美國參議院情報委員會副主席、共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）致函財政部長、能源部長及交通部長，要求美國外來投資審查委員會（CFIUS）立即審查福特與寧德時代的協議，因為「此項協議將進一步加劇美國市場對於中共電池技術的依賴」。

據美國之音，福特與寧德1月選址時曾考慮赴維吉尼亞州設廠，但一貫支持投資的維州共和黨籍州長楊金（Glenn Youngkin）卻退出了該項目的選址候選，理由是寧德與中國政府的關係可能帶來安全威脅。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120311