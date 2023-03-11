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瓦格納首腦宣稱 旗下部隊已逼近巴赫姆特市中心

2023/3/11 23:01
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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner）的負責人普里格津今天發布一段影片，並在片中宣稱，瓦格納的部隊已經逼近俄烏戰爭前線熱點巴赫姆特（Bakhmut）的市中心。

法新社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）在通訊軟體Telegram張貼的影片中，他站在一棟高聳建築物的屋頂上，並宣稱所在地就是巴赫姆特。

普里格津指著遠處一棟建築物說：「那就是市政府大樓，也就是市中心，距離我的位置1公里又200公尺遠。」

他表示，現在最重要的是瓦格納部隊獲得彈藥，然後「向前推進」。

瓦格納傭兵是俄羅斯進攻巴赫姆特等烏克蘭東部城市的先頭部隊。巴赫姆特一帶的戰役，已成為俄國全面侵略烏克蘭一年以來最漫長和最血腥的戰鬥，兩軍都死傷慘重。

普里格津是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友，但他持續和俄國國防部捲入權力鬥爭。

普里格津除了多次較俄羅斯政府軍早一步宣告戰場勝利，還發言批評俄國軍方領導人，指控政府軍未將彈藥分配給他手下的雜牌軍。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1120311

#普里格津
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