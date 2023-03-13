義大利總理缺席船難移民葬禮 卡拉OK高歌引軒然大波[影]

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（中央社記者陳攸瑋羅馬13日專電）義大利總理梅洛尼9日才因義大利重大移民船難事件召開部長會議，隔日參加副總理薩爾維尼生日派對，兩人高歌一首有關移民被發現在河裡喪生的歌曲；一位記者在現場拍下這段影片，畫面曝光後引發軒然大波。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）11日披露 梅洛尼 喬吉婭．梅洛尼小檔案 喬吉婭．梅洛尼（Giorgia Meloni） 1977年1月15日生

義大利右翼政黨兄弟黨黨魁

自2006年起擔任國會下院議員

2008年獲總理貝魯斯格尼任命為青年部長，時年31歲，是義大利近代最年輕的內閣部長，同年曾因反對中國對西藏政策，呼籲義大利選手抵制北京奧運

2012年與盟友共同成立義大利兄弟黨，並在2014年3月8日出任黨魁至今 看更多 關閉 （Giorgia Meloni）10日出席薩爾維尼（Matteo Salvini）50歲生日派對卡拉OK畫面，引發軒然大波，並馬上演變成政治危機。

影片來源：Corriere della Sera

報導指出，當天以薩爾維尼和梅洛尼為首的數十名朋友、親戚、客人和中右翼工作人員出席當晚生日派對，地點在米蘭郊區一家酒店。

引發爭議的是影片中梅洛尼與薩爾維尼開心並互相擁抱高歌義大利歌手安德瑞（Fabrizio De Andrè）的「馬里內拉之歌」（La canzone di Marinella），這首歌的靈感是來自義大利東岸卡拉布里亞（Calabria）有移民被發現在河裡喪生。

義大利媒體紛紛以「刺耳」、「不合適」、「卡拉OK爭議成政治案」、「恥辱」等形容報導此事。

「國家快遞報」（Corriere Nazionale ）12日報導，波隆那（Bologna）市長雷波爾（Matteo Lepore）對梅洛尼的舉措感到沮喪，並表示，卡拉OK不是葬禮，薩爾維尼和梅洛尼的卡拉OK令人留下深刻印象，他們不想與不幸者的家人見面或向死者致敬，而是抽出時間慶生，「我仍需要幾天時間思考要用什麼最合適的詞來評論這場景」。

報導續稱，相關社群媒體的民眾也表示不贊同政府選擇不參加船難喪生移民的葬禮，而是慶祝薩爾維尼生日，並歡唱不幸故事的歌曲，而這若不是故意，就是愚蠢。（編輯：陳惠珍）1120313