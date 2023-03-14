俄官員帶離烏童涉戰爭罪 國際刑事法院擬立案審理

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（中央社阿姆斯特丹13日綜合外電報導）消息人士今天表示，國際刑事法院可望尋求逮捕將烏克蘭兒童強行帶到俄羅斯，以及攻擊民用基礎設施的俄國官員。若申請獲准，這將是因俄國侵略引發的首批國際戰爭罪案件。

路透社報導，消息人士說，逮捕令所涉罪行可能包括種族滅絕罪，如果檢方提出的申請在國際刑事法院（International Criminal Court）獲得預審法官批准，逮捕令將在「短時間內」送達。目前還不清楚檢方試圖向哪些俄羅斯官員發出逮捕令。

國際刑事法院的檢察官辦公室不願發表評論。俄羅斯國防部也未立即回應相關詢問。

莫斯科肯定將會拒絕任何針對其官員發出的逮捕令。但遭起訴犯下國際戰爭罪將加深莫斯科的外交孤立處境，被告官員也將難以出國。

俄羅斯上議院副議長科薩切夫（Konstantin Kosachyov）說，自莫斯科2016年退出「國際刑事法院羅馬規約」後，國際刑事法院對俄羅斯就沒有管轄權。他說：「國際刑事法院是落入西方手中的新殖民主義傀儡。」

俄羅斯否認刻意攻擊烏克蘭的民用基礎設施，稱其發動的攻擊都是為了降低基輔打擊能力。俄羅斯沒有隱瞞將數以千計烏克蘭兒童帶到俄羅斯的計畫，但是將其描述為保護遭遺棄在衝突區的孤兒與兒童的人道行動。

基輔當局表示，數以千計遭到遣送出境的烏克蘭孩童不是被俄羅斯家庭領養，就是住在俄羅斯營地與孤兒院，他們獲得俄羅斯護照，長大後可能不接受烏克蘭國籍。

消息人士說，聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約將「一個群體的孩童強制轉移到另一個群體」定義為能以種族滅絕罪起訴的5種行為之一。被問到國際刑事法院對俄羅斯官員提出的指控是否包含種族滅絕時，消息人士說：「看來是這樣。」（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1120314