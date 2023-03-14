俄稱黑海穀物協議已延長60天 烏堅持依約展期120天

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（中央社莫斯科/基輔14日綜合外電報導）俄羅斯副外交部長格魯希科今天表示，促進烏克蘭農產品出口的黑海穀物協議已獲延長60天。但一名烏克蘭高階官員告訴路透社，烏方將堅持去年協議同意的120天延長期限。

路透社報導，在聯合國斡旋下，俄羅斯與烏克蘭去年7月22日在土耳其簽署黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative），此後至今已有數以百萬噸計烏克蘭穀物和其他糧食產品從自家海港出口。

俄羅斯昨天提出願意讓黑海穀物協議再度展延，但效期只有前次協議展延期限的一半，因俄方宣稱其農產品出口商受到限制。聯合國則承諾，將盡一切可能確保協議內容得到完整展延。

不過，格魯希科（Alexander Grushko）今天告訴俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）：「協議確實已經展延了，同意延長60天。」

俄羅斯新聞社（RIA）今天也報導，格魯希科引述另一位俄國副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）的說法，表示黑海穀物協議已獲延長。

然而烏克蘭先前指出，去年7月達成的穀物出口協議，清楚載明可展延最少120天，且若一方想將展延期限縮短，必須修改原始協議。

不願具名的烏克蘭官員告訴路透社：「我們將嚴格遵守協議…俄羅斯人了解到，（展期）60天於法無據，因此正在嘗試找一條出路。」（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1120314