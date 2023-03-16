越南救援包機宰客滾雪球 前駐外使館官員遭調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內16日專電）越南在COVID-19疫情期間出動救援包機運返海外公民，未料多名官員藉此受賄讓業者宰客圖利。越南公安部又對9人展開調查，其中包括前越南駐馬來西亞大使館官員鄧明方。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度採取鎖國防疫，滯留海外的公民想回越南只能搭乘特定的救援包機，多名官員藉此受賄，讓業者兜售天價機票宰客。

被害人向越媒泣訴，這些包機以救援為名，實則坑殺百姓，有人自美國返越花了新台幣近30萬元。

全案調查1年多以來，涉案人數還在增加中。

越通社（VNA）報導，今年38歲的前越南駐馬來西亞大使館官員鄧明方（Dang Minh Phuong）因涉嫌濫用職權，已經被禁止離開居住地，住家並遭到搜索。

警方還宣布，他們已經前往各家公司共計7名人員的住處與工作場所展開調查與搜索。

報導指出，這些業者被控行賄，其中1人遭拘留。此外，還有1名掮客被控仲介行賄。

越南公安部發言人蘇恩蘇（To An Xo）曾在2月2日的記者會上說，公安部針對救援包機宰客案已調查41人，並扣押800億越南盾（新台幣約1.04億元）。

越南公安部先前表示，越南在COVID-19疫情期間規劃了近2000班的救援包機，每一班扣掉相關費用後，利潤高達數十億越南盾。

越南救援包機宰客案已讓多名高官被捕，包括前外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）、前副總理范平明（Pham Binh Minh）助理阮光靈（Nguyen Quang Linh）等。

此外，前越共中央委員、前政府辦公廳黨委書記、辦公廳主任、部長梅進勇（Mai Tien Dung）也因此遭到警告處分。（編輯：韋樞）1120316