俄羅斯強攻烏東巴赫姆特 烏克蘭持續運補守軍

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭軍方說，在飽受戰火蹂躪的東部城市巴赫姆特以外的烏克蘭軍隊正在設法阻止俄羅斯部隊逼近，以便將彈藥、食品、裝備和藥品運送給巴赫姆特守軍。

路透社報導，基輔當局昨天發出最新一次重創敵軍的戰報，聲稱烏軍在17日的戰鬥中殺死俄軍193人，另打傷199人。

俄羅斯為遂行控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）工業地區的戰略，將奪取巴赫姆特（Bakhmut）列為優先要務。在幾個月的戰鬥中俄羅斯數度發動攻擊，巴赫姆特幾乎已被摧毀。

烏克蘭軍方發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）告訴ICTV電視頻道：「我們正在設法向巴赫姆特運送必要的彈藥、食品、裝備和藥品。我們也設法將傷患帶出巴赫姆特。」

他說，烏克蘭正以偵察兵和反砲兵火力幫助保持通往巴赫姆特的一些道路暢通。他表示，親基輔部隊除了造成俄軍重大傷亡外，17日還擊落兩架俄羅斯無人機，並摧毀5個敵方的彈藥庫。

路透社無法獨立核實這些說法。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日說，在巴赫姆特及其周圍地區的戰鬥中，俄羅斯軍隊不到一週就有1100多人死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120319