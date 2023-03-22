瑞士再保：天災和通膨使2022年保險成本增加

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（中央社蘇黎世22日綜合外電報導）瑞士再保險公司（Swiss Re）今天指出，2022年全球保險業者的成本因天災而增加，又因通貨膨脹而更增；並警告，在氣候變遷下，未來的保險成本恐怕還會繼續上升。

法新社報導，總公司設在瑞士蘇黎世（Zurich）的瑞士再保表示，2022年天災造成的經濟損失達到2750億美元，較2021年3030億美元減少5.8%。

不過瑞士再保指出，2022年的損失有1250億美元投保，較2021年增加3.3%，成為保險覆蓋的天災損失連續超過1000億美元的第2年。

瑞士再保天災風險部門負責人貝爾托格（Martin Bertogg）說：「2022年的損失規模並非天災異常嚴重造成，而是因為通膨異常嚴重使得資產曝險度不斷提高。」

通膨推升了理賠金額，尤其是建物、住宅和汽車因天災受損的理賠。

建材成本不斷上漲和勞工短缺也導致建物修繕的索賠金額增加，自2020年初至2022年，美國建物重置成本總和估計上升了40%。

貝爾托格表示：「儘管通膨可能收斂，價值日益集中在天災頻繁地區，仍然是損失不斷增加的一大推力。」（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1120322