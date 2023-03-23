俄軍「師老兵疲」 烏軍稱即將在巴赫姆特發動逆襲

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭陸軍總司令席爾斯基今天誓言，即將對烏東巴赫姆特鎮（Bakhmut）附近「筋疲力竭」的俄軍發動逆襲。巴赫姆特是俄軍入侵以來，兩軍交戰時間最長的地點。

法新社報導，席爾斯基（Oleksandr Syrsky）說，「侵略部隊的人力和裝備雖已減損，仍未放棄不惜代價攻占巴赫姆特的希望。俄國在此戰線的主要戰力是瓦格納傭兵集團（Wagner Group ）」。

席爾斯基在提到烏軍去年成功的逆襲經驗時說：「俄軍絕不手軟的結果是軍力大幅減弱，筋疲力竭，很快我軍就能利用這個機會發動逆襲，一如我軍在基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的作法。」

巴赫姆特原本擁有大約7萬人口，但經兩軍數月激戰後，實際上城內已無平民。

在席爾斯基作出戰鬥評估的前一天，澤倫斯基總統宣布，他已視察巴赫姆特戰線附近的烏軍。烏克蘭方面指出，巴赫姆特是阻擋俄軍在整個烏東戰線推進的關鍵。

儘管分析家指稱巴赫姆特的戰略價值不大，俄、烏雙方仍大力投入巴赫姆特之戰。

瓦格納組織負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）本週曾說，他旗下部隊已控制巴赫姆特大約70%面積；身在頓內茨克州（Donetsk）的一名俄國幕僚則指出，巴赫姆特「實際上已被包圍了」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120323