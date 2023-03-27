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烏克蘭籲安理會召開緊急會議 對抗俄羅斯核訛詐

2023/3/27 09:53
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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布將在白俄羅斯部署戰術核武後，烏克蘭今天表示，正在尋求聯合國安全理事會召開緊急會議，以對抗俄羅斯的「核訛詐」（nuclear blackmail）。

蒲亭（Vladimir Putin）表示，在白俄部署戰術核武的舉措與美國做法類似，美國將此類武器存放在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其的基地，西方盟友則稱蒲亭這類說法是「誤導」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，若白俄讓俄羅斯在其境內部署核武，歐盟已準備好對白俄祭出制裁。

自俄國全面入侵烏克蘭以來，各界對發生核戰的疑慮升高；專家認為，莫斯科很可能以稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。

烏克蘭外交部表示：「烏克蘭希望採取有效行動，以對抗克里姆林宮對英國、中國、美國和法國的核訛詐。」

「我們要求聯合國安理會立即為此召開特別會議。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120327

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蒲亭將在白俄部署核武 華府：未見俄移動核武跡象蒲亭將在白俄部署核武 烏克蘭德國北約同聲譴責
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