俄國防部：擊落闖莫斯科南郊烏克蘭無人機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，俄羅斯空防單位今天阻止烏克蘭無人機對俄國城鎮的攻擊，但仍有3人受傷，住宅區受損。

路透社指出基輔當局暫未就此回應。之前關於烏克蘭一向否認他們的無人機進入俄國境內破壞民用設施。

俄羅斯國防部在聲明裡說，一架烏克蘭Tu-141 Strizh無人機襲擊莫斯科以南220公里杜拉（Tula）地區的基列耶夫斯克（Kireyevsk）鎮。

俄國國防部聲明稱：「一個Polye-21電戰單元對烏克蘭無人機採取反制，讓無人機導航系統失去作用。無人機失去方向指令後，墜落在杜拉地區的基列耶夫斯克附近。」

塔斯社（Tass）引述當地官員指出，過程中有3人受傷，但傷勢不重，另有5間私人住宅受損。

當地緊急事故應對單位的發言人告訴塔斯社，爆炸發生在當地時間下午3時20分左右，在基列耶夫斯克鎮中心造成一個大坑。

社群媒體影片與照片顯示，一間屋頂與牆壁嚴重受損的建物旁有一個泥坑，窗戶碎片四散附近區域。路透社稱他們無法第一時間查核這些圖像。

俄羅斯此前曾報導有無人機深入境內襲擊城鎮，其中一些城鎮距烏克蘭邊界數百公里之遠。

烏克蘭一架無人機去年12月26日在飛越俄羅斯領空數百公里後，在薩拉托夫（Saratov）附近的重要戰略轟炸機基地被擊落，導致3名俄羅斯空軍人員殉職。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120327