更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

緬甸軍政府矢言鎮壓示威不鬆手 稱選舉必會舉行

2023/3/27 16:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社緬甸奈比多27日綜合外電報導）站在戰車和飛彈發射器旁，緬甸軍政府領袖今天在慶祝「軍人節」這天鄭重宣布，對反對者的鎮壓不會鬆手，選舉則是必會舉行。

法新社報導，軍方兩年多前做出未經證實的選舉舞弊指控，罷免翁山蘇姬的文人政府後，緬甸一直處於動蕩之中。

政變引發與民族叛亂分子的新一輪戰鬥，催生數十支反軍政府的「人民防衛部隊」（People's Defence Forces），也導致國內大片地區飽受戰火蹂躪，經濟一團亂。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在首都奈比多（Naypyidaw）舉行的軍人節（Armed Force Day）閱兵儀式上告訴約8000名軍人，軍方將採取「果斷行動」，對付反對者和為他們撐腰的民族叛亂分子。

敏昂萊提及全國團結政府（National Unity Government）說：「全國團結政府及其走狗『人民防衛部隊』的恐怖行為，需要一勞永逸地解決。」

他說，軍政府將在緊急狀態結束後舉行「自由公正的選舉」。

軍方上月宣布再延長緊急狀態，並推遲其原先承諾會在8月舉行的選舉，因為軍政府尚未掌控足夠的地區，讓投票得以進行。

軍人節（Armed Force Day）是紀念第二次世界大戰期間緬甸開始抵抗日本占領的日子。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120327

#敏昂萊
#緬甸
#翁山蘇姬
敏昂萊
緬甸軍政府：將舉行自由公平的多黨選舉緬甸獨立75週年 軍政府批外國干預感謝鄰國協助
翁山蘇姬
緬甸軍政府奪權兩周年 美國與盟邦祭出新制裁緬甸軍政府籌辦大選 分析家：恐引發更多流血事件
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族