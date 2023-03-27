傳座車遭安裝爆裂物 俄占區馬立波警長逃過一劫
2023/3/27 19:36
（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體報導，遭俄國控制的烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）今天發生暗殺未遂事件，當地警察局長的座車爆炸，但他逃過一劫，僅受輕傷。
莫斯科在去年春天一波浴血作戰後占領馬立波，隨後為它打造相對安全的形象，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本月稍早曾意外造訪當地。
國營的塔斯社（TASS）引述烏克蘭的親俄分離主義人士報導，警察局長莫斯克文（Mikhail Moskvin）的車子遭人引爆，但他幸運生還。
這名不具名消息人士說，「警察局長莫斯克文的車子上午爆炸，他還活著，一切都好」，莫斯克文只受到「輕傷」。
國營的俄羅斯新聞社（Ria Novosti）報導，莫斯克文的車子下方被人安裝爆裂物，並趁他站在車子附近時引爆，莫斯克文不需送醫治療。
法新社無法查證相關報導。
烏克蘭俄占領區由莫斯科扶植的當局不時通報有人蓄意破壞，並將這些攻擊歸咎於基輔政府。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120327
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