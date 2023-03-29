美媒：法官裁定 彭斯須就2021年國會暴動案作證

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）多家媒體今天報導，一名美國法官裁定前副總統彭斯（Mike Pence）須就他在2021年1月國會大廈暴動發生前與前總統川普的談話作證。

法新社報導，華盛頓聯邦地區法院首席法官波斯柏格（James Boasberg）據報裁定，彭斯須回答聯邦大陪審團調查川普當時是否可能犯罪的任何相關問題。

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體提到，彭斯可以拒絕討論他在暴動當天的行動；彭斯當時依法兼任聯邦參議院議長，負責認證選舉結果。

美國司法部正調查2021年1月6日國會大廈暴動事件，這項尚未公開的裁定象徵司法部的部分勝利。這起暴動事件導致數人喪生、上百名員警受傷、逾千人被捕。

川普將於2024年再度出馬競選總統，彭斯也表態可能爭取共和黨總統候選人提名。

自從彭斯拒絕配合川普推翻選舉結果後，兩人就開始失和。有些在暴動當天衝進國會大廈的川普支持者揚言要吊死彭斯，迫使彭斯逃離。

彭斯在去年出版的回憶錄「願上帝助我」（So Help Me God，暫譯）中，描述他與川普的多次相關對話，但他拒絕在調查這起暴動的聯邦眾議院委員會上作證。

彭斯曾主張，依據美國憲法「言論或辯論」條款，他可以不提供證據，但這種說法未獲認同。這項條款保護國會官員免於與其工作有關的法律程序。

法官也駁回川普另外提出的行政特權主張；這種特權保護幕僚可不就他們與總統的某些對話作證。

川普和彭斯的辦公室均未立即回應置評要求。

川普目前在爭取2024年總統大選共和黨提名的角逐者中，以相當大的優勢領先，但他有多起案件纏身，例如針對他處理機密文件方式的聯邦調查、有關他在喬治亞州涉嫌選舉干預的調查，以及紐約州調查他涉嫌支付封口費給色情片女演員一案。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120329