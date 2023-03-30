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美共和黨總統提名戰展開 料最終川普對決迪尚特

2023/3/30 21:26（3/30 21:52 更新）
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美國共和黨總統候選人提名戰料由前總統川普（右）與佛羅里達州州長迪尚特（左）一較高下。（左圖取自facebook.com/RonDeSantisFlorida、右圖中央社檔案照片）
美國共和黨總統候選人提名戰料由前總統川普（右）與佛羅里達州州長迪尚特（左）一較高下。（左圖取自facebook.com/RonDeSantisFlorida、右圖中央社檔案照片）
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（中央社邁阿密29日綜合外電報導）距離2024年美國總統初選第一次投票還有將近300天，但共和黨總統候選人提名之戰已撥開雲霧，預料前總統川普與佛羅里達州州長迪尚特可能會在最後一較高下。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）目前已成為共和黨內領先者川普（Donald Trump）的唯一真正威脅，初選競爭已縮小到在個人品格和勝選能力方面的比較。

一群低調且有希望的競爭者一直袖手旁觀，而76歲的川普憑著探知對手弱點的敏感嗅覺能力，將火力集中在比他小32歲的迪尚特身上。

川普於2020年競選連任時敗給民主黨的拜登（Joe Biden），如今要3度角逐白宮大位，而尚未正式宣布參選的迪尚特，在全國舞台上還未經考驗。

兩人相似之處顯而易見，從他們在佛州各據一方磨練出來的民粹主義風格，到他們熱愛表演技巧、文化戰爭，並擅於以老派手法跟媒體起爭執。

但他們能否成功說服共和黨人，爭取到機會在2024年競選總統，很可能要取決於他們發揮不同長才的能力。

政治顧問、共和黨密西根州黨部前主席安紐席斯（Saul Anuzis）表示，在政策方面兩人可能非常相似，都秉持「美國優先」（America First）的政策基調。

安紐席斯還說：「但他們的風格，他們的治理方式，才是最大不同之處。」

迪尚特的父母出身勞工階層，他是一名退伍軍人，畢業於哈佛（Harvard）和耶魯（Yale）大學；川普則是繼承父親所創建的房地產帝國，兩人出身截然不同。

「迪尚特似乎不那麼高談闊論，他更加深思熟慮，同時願意接受媒體的批評。」

安紐席斯還說：「迪尚特並不怕戰鬥，但他的方式更柔和、更友善。」

根據華府智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員、美國保守派運動史著作作者康提內蒂（Matthew Continetti）的說法，川普是個「格外耀眼的民粹主義者」，且是「個性壓倒一切的人」。

對於康提內蒂來說，迪尚特比川普更有機會在2024年擊敗民主黨的候選人，而民主黨人選目前幾乎肯定是現任總統拜登。

康提內蒂表示，川普在他的基本盤群眾中非常受歡迎，但全國有2/3民眾不想再見到川普當總統。

康提內蒂認為，迪尚特可能在總統大選中表現更好的另一個理由是，他沒有多件司法刑事調查案纏身。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1120330

#迪尚特
#川普
#康提內蒂
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