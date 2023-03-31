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川普涉支付色情片女星封口費 傳大陪審團決定起訴

2023/3/31 08:24（3/31 08:33 更新）
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美國前總統川普。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國多家媒體今天報導，前總統川普因涉嫌於2016年大選前夕支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費，遭紐約大陪審團投票決定起訴。

「紐約時報」引述4名知情人士報導，這份由曼哈頓地檢辦公室蓋印歸檔的重罪起訴書，可能最近幾天就會對外宣布。

這位76歲的共和黨人將成為美國史上首位涉罪遭起訴的前任或現任總統，使得川普再度角逐白宮大位的2024年總統選情變得混亂。

川普18日宣稱，預言自己幾天後會因付錢給「暴風女丹尼爾斯」一事被捕。這位成人片女星在2016年美國總統大選數週前獲得13萬美元封口費，以阻止她公開10年前與川普之間的風流韻事。

暴風女丹尼爾斯。（美聯社）
暴風女丹尼爾斯。（美聯社）

此案懸而未定幾天後，由曼哈頓檢方召集的大陪審團持續聽取證人說詞，似乎降低了川普立即遭到起訴的可能性。

已在大陪審團前作證的前川普律師柯恩（Michael Cohen）2019年告訴國會，他代替川普支付了這筆費用，後來銷帳。

紐約方面的這項調查是針對川普的3項重大調查中，第一個達成起訴決定的案子。

此外，川普也因2020年大選相關事務及2021年1月6日川普支持者攻擊國會大廈等事，在喬治亞州和華府面臨重罪調查。

現正尋求共和黨提名角逐2024年總統大位的川普，將所有涉及自己的調查斥為「獵巫行動」（witch hunts）和政治迫害。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120331

#川普
#暴風女丹尼爾斯
#封口費
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