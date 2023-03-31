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川普涉付豔星封口費遭起訴 斥政治迫害干預選舉

2023/3/31 11:03（3/31 12:01 更新）
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國前總統川普今天痛批紐約大陪審團因他涉嫌支付色情片女星封口費而起訴他的決定，並怒斥檢察官和政治對手。

法新社報導，川普在聲明中說：「這是史上最高層級的政治迫害、選舉干預。」

他表示：「即使在我宣誓成為美國總統之前，激進左翼民主黨人，也就是美國辛勤工作男女的敵人，就不斷從事政治迫害。」

在美國媒體大肆報導川普被起訴的消息後數分鐘，川普發布5段文字聲明矢言報復。他正尋求再度角逐2024年白宮大位。

他說：「民主黨人陷於執念，以撒謊、欺騙和偷竊，想要『逮到川普』，但現在他們做了不可思議的事，在公然干預選舉的行為中，起訴一個完全無辜的人。」

「拿我們的司法系統當武器來懲罰政治對手，而此人恰好是美國總統，也是遙遙領先的共和黨總統參選人，這種情形以前未曾發生過，從來沒有。」

他說：「我想這種迫害終將嚴重反噬（現任總統）拜登。」

川普上週末舉辦首場2024年選舉造勢活動，他說：「我們將擊敗拜登，我們要把這些狡猾的民主黨人全數趕下台。」

川普的次子艾瑞克（Eric Trump）也加入批評行列，他推文說：「這是第三世界的檢方行為失當。這是在競選年中對政治對手發起投機的攻擊。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120331

#川普
#美國
#艾瑞克
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